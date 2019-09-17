38 минут назад
Сбежавшего от следствия соучастника убийства и ограбления 87-летней женщины будут судить
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 30-летнего жителя Долгоруковского района обвиняемого в краже и приобретении наркосодержащих растений.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены. Обвиняемому удалось скрыться от следствия. Его подельника задержали, и в настоящее время он отбывает наказание исправительной колонии строгого режима за разбойное нападение на пенсионерку и её убийство. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Беглеца объявили в розыск. В конце июня его задержали и доставили в отдел для проведения следственных действий. При обыске в кармане его брюк был обнаружен пакет с наркотическим средством.
В ходе следствия вину в совершении преступления обвиняемый признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.