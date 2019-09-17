Происшествия

38 минут назад

Сбежавшего от следствия соучастника убийства и ограбления 87-летней женщины будут судить

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#убийство #кража
Сбежавшего от следствия соучастника убийства и ограбления 87-летней женщины будут судить

Задонским межрайонным следственным отделом  СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 30-летнего жителя Долгоруковского района обвиняемого в краже и приобретении наркосодержащих растений.

«Следствием установлено, что ночью 10 декабря 2016 года пьяные обвиняемый и его сообщник в поисках денег для покупки спиртного, разбили окно и забрались в дом 87-летней пенсионерки. Хозяйка дома пригрозила обращением в полицию и тогда  в сообщник обвиняемого повалил женщину на пол, наступил ногой на горло и ударил ее стеклянной вазой по голове. Пенсионерка умерла от асфиксии. Похитив бутылки со спиртным, злоумышленники покинули дом женщины», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены. Обвиняемому удалось скрыться от следствия. Его подельника задержали, и в настоящее время он отбывает наказание исправительной колонии строгого режима за разбойное нападение на  пенсионерку и её убийство. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Беглеца объявили в розыск. В конце июня его задержали и доставили в отдел для проведения следственных действий. При обыске в кармане его брюк был обнаружен пакет с наркотическим средством.

В ходе следствия вину в совершении преступления обвиняемый признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
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#убийство #кража

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