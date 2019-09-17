Общество

51 минуту назад

Строительство вертолетной площадки для больницы затягивается из-за жалобы

7 961
#жалоба #тендер #вертолетная площадка
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Строительство вертолетной площадки для больницы затягивается из-за жалобы

Подписание контракта отложено до окончания проверки.

Тендер регионального управления капитального строительства на строительство вертолетной площадки для областной больницы затягивается из-за жалобы потенциального подрядчика. Компания "КС-Строй" обратилась в региональное управление федеральной антимонопольной службы. Строители считают, что заказчик не включил в проектную документацию часть важных для строительства документов. Такое упущение может привести к неправомерному ограничению количества участников закупки, влияет на принятие решения об участии в закупке. Это в "КС-Строй" посчитали административным правонарушением по ч.7 ст.7.32.3 КоАП ( "Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"и обратились в УФАС с требованием приостановить закупку.

- К нам поступила жалоба. Она находится на рассмотрении. Проверка УФАС займет до пяти рабочих дней. В течение трех дней итоги проверки жалобы будут размещены в единой информационной системе закупок, и заказчик сможет продолжить торги с момента их приостановления, - рассказали GOROD48 в управлении федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

Тендер на строительство вертолетной площадки дошел до стадии принятия решения о победителе торгов. Торги на понижение стартовали с 17,1 млн рублей. В ходе торгов стоимость работ сбили на 6,5%, до 16,5 млн рублей. Самое выгодное предложение поступило от липецкой организации. Если после проверки документации тендера жалоба будет признана необоснованной, то, вероятнее всего, эта компания и станет подрядчиком. Вертолетная площадка, как предполагалось до поступления жалобы, должна быть готова не позже конца ноября. С учетом задержки из-за проверки документации и необходимости уложиться в сроки контракта, подрядчику придется работать в цейтноте.

Строительство вертолетной площадки в Липецке нужно для обеспечения своевременного оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Новый объект - часть реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Вертолетная площадка должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации и быть приспособлена для осуществления взлета-посадки вертолета «Ансат». Это российский лёгкий многоцелевой вертолёт на 7—9 мест, он может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем.
7 961
#жалоба #тендер #вертолетная площадка
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Комментарии (7)

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пропеллер Карлсона

3 минуты назад
да ладно) примените "липецкий метод" - замена бордюров и плитки. Любой вопрос решается на раз. Даже космодром построят, если там бордюры и плитка будут. Это ж Пипецк, мечта черноземья)))))
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Налей путину !

8 минут назад
Сергей, Пускай сдохнет !.
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
Сергей, Не-а, не слышали... Мы слышали о раздолбае Сергее, который бабу не может по нормальному возбудить и льёт ей в кофе всякую хрень... Или в чай)))
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Сергей

23 минуты назад
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НЕ ПАТРИОТ

25 минут назад
А ведь была у нас санавиация... Похерили!!!
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А куды !??!

35 минут назад
Дели старую вертолётную площадку, там уже была Такая и вертолёты помню ,как взлетали и садились !, Но все путинский режим С. П. И. З. Д. И. Л !.
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гость

38 минут назад
А санитарно-защитная зона какая до лечебных корпусов и жилья для вертолетных площадок?
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