В России

20 минут назад

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

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Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Трос, соединявший парашют и катер, оборвался

Гражданин России умер от травм, полученных в результате несчастного случая во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

По данным российской дипмиссии, по неизвестным причинам оборвался канат, соединяющий парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. Всех пострадавших госпитализировали. Сегодня стало известно, что пострадавший юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне.

После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из ее сотрудников.

С начала этого туристического сезона в Турции скончались 88 граждан. Еще 40 были эвакуированы по медицинским причинам.
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