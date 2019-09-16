В России
20 минут назад
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Трос, соединявший парашют и катер, оборвался
Гражданин России умер от травм, полученных в результате несчастного случая во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
По данным российской дипмиссии, по неизвестным причинам оборвался канат, соединяющий парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. Всех пострадавших госпитализировали. Сегодня стало известно, что пострадавший юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне.
После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из ее сотрудников.
С начала этого туристического сезона в Турции скончались 88 граждан. Еще 40 были эвакуированы по медицинским причинам.
По данным российской дипмиссии, по неизвестным причинам оборвался канат, соединяющий парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. Всех пострадавших госпитализировали. Сегодня стало известно, что пострадавший юноша скончался, а его мать выписали из больницы накануне.
После инцидента турецкая полиция арестовала владельца компании-организатора занятий по парасейлингу и одного из ее сотрудников.
С начала этого туристического сезона в Турции скончались 88 граждан. Еще 40 были эвакуированы по медицинским причинам.