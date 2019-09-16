Светофор у остановки «Прогресс» не будет работать в течение суток

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в связи с производством работ по реконструкции, с 17 по 18 сентября будет отключен светофорный объект по ул. Космонавтов в районе остановки «Прогресс».

Пешеходный переход на данном участке будет нерегулируемым. Движение осуществляется согласно ПДД.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными и взаимовежливыми.



Напомним, что в текущем году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках его реализации 9 светофорных объектов реконструируют – заменят на современные светодиодные. Еще три – в районе дома по адресу ул. Космонавтов, 9/1, у поворота на улицу Филипченко, и у поворота на ул. Звездная близ дома по адресу ул. Космонавтов 37/2 - появятся здесь дополнительно, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



