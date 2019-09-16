Происшествия
33 минуты назад
Правобережный суд начал рассматривать дело о смертоносной поездке на катере
На скамье подсудимых «капитан» катера, который порубил винтами женщину.
Сегодня Правобережный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего Сергея Солодова. Он обвиняется органами следствия в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, что повлекло по неосторожности смерть человека.
События, которое привели к судебному разбирательству, произошли 4 августа 2018 года. В тот вечер Полина Стюфляева приехала домой в село Желтые Пески и пошла на реку искупаться. Когда она проплывала по акватории, большой катер пронесся над ней. За рулем находился сегодняшний подсудимый. Он вернулся на место, погрузил окровавленную женщину на борт и приплыл к берегу. Винтом катера Полине отсекло ногу и переломало и порубило тело. Она погибла мгновенно.
Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, причин, которые привели к трагедии, по мнению следствия, несколько. Во-первых, был нарушен скоростной режим, во-вторых – Сергей Солодов находился во время управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого он был обязан внимательно следить за акваторией и предвидеть опасные последствия. Входя в поворот на скорости 40-50 километров в час, он не смог вовремя заметить плавающую в неотведенном для этого месте женщину и вовремя сманеврировать.
На стадии предварительного следствия дело меняло квалификацию и переходило из одного ведомства в другое. В итоге расследованием занимались липецкие полицейские.
В судебном заседании подсудимый сказал: "Может, это и я наехал. Не знаю. Будем выяснять"...
События, которое привели к судебному разбирательству, произошли 4 августа 2018 года. В тот вечер Полина Стюфляева приехала домой в село Желтые Пески и пошла на реку искупаться. Когда она проплывала по акватории, большой катер пронесся над ней. За рулем находился сегодняшний подсудимый. Он вернулся на место, погрузил окровавленную женщину на борт и приплыл к берегу. Винтом катера Полине отсекло ногу и переломало и порубило тело. Она погибла мгновенно.
Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, причин, которые привели к трагедии, по мнению следствия, несколько. Во-первых, был нарушен скоростной режим, во-вторых – Сергей Солодов находился во время управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого он был обязан внимательно следить за акваторией и предвидеть опасные последствия. Входя в поворот на скорости 40-50 километров в час, он не смог вовремя заметить плавающую в неотведенном для этого месте женщину и вовремя сманеврировать.
На стадии предварительного следствия дело меняло квалификацию и переходило из одного ведомства в другое. В итоге расследованием занимались липецкие полицейские.
В судебном заседании подсудимый сказал: "Может, это и я наехал. Не знаю. Будем выяснять"...
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