Происшествия

33 минуты назад

Правобережный суд начал рассматривать дело о смертоносной поездке на катере

11 666
#катер #гибель #
2
Правобережный суд начал рассматривать дело о смертоносной поездке на катере

На скамье подсудимых «капитан» катера, который порубил винтами женщину.

Сегодня Правобережный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего Сергея Солодова. Он обвиняется органами следствия в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, что повлекло по неосторожности смерть человека.

События, которое привели к судебному разбирательству, произошли 4 августа 2018 года. В тот вечер Полина Стюфляева приехала домой в село Желтые Пески и пошла на реку искупаться. Когда она проплывала по акватории, большой катер пронесся над ней. За рулем находился сегодняшний подсудимый. Он вернулся на место, погрузил окровавленную женщину на борт и приплыл к берегу. Винтом катера Полине отсекло ногу и переломало и порубило тело. Она погибла мгновенно.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, причин, которые привели к трагедии, по мнению следствия, несколько. Во-первых, был нарушен скоростной режим, во-вторых – Сергей Солодов находился во время управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого он был обязан внимательно следить за акваторией и предвидеть опасные последствия. Входя в поворот на скорости 40-50 километров в час, он не смог вовремя заметить плавающую в неотведенном для этого месте женщину и вовремя сманеврировать.

На стадии предварительного следствия дело меняло квалификацию и переходило из одного ведомства в другое. В итоге расследованием занимались липецкие полицейские.

В судебном заседании подсудимый сказал: "Может, это и я наехал. Не знаю. Будем выяснять"...
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
11 666
#катер #гибель #
2

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Впервой

1 минуту назад
Или ты,хаха
ответить

Поэкспериментируй

3 минуты назад
Впервой, сто пудов, мужик хорошо живет, давит потихоньку теток. Не надо ему завидовать. Надо отпустить - может быть на скамье пострадавших окажешься ТЫ!
ответить

Ёся

10 минут назад
Лысый, пузатый, 29 лет? Не 59?
ответить

Сталин-психиатр.

10 минут назад
У нас на Кавказе, с него бы давно уже спросили по закону кровной мести. Ну а русским терпилам всё равно. Помер Максим, да и хер с ним
ответить

Вася

12 минут назад
Невпервой паси коз
ответить

Впервой

13 минут назад
Невпервой,а я смотрю у тебя досье на него,аж слюни текут от злости твоей. Да люди могут жить лучше чем ты,увы
ответить

Невпервой

15 минут назад
он уже попадал в ДТП со смертельным исходом. Тогда практически без последствий всё закончилось для него.Так, что можно сказать серийный убийца
ответить

Таксиська спаниеля анжелка

16 минут назад
В такси его на 5 лет
ответить

Сергей 13

21 минуту назад
И что они год выясняли?
ответить

Хендай Москаль

21 минуту назад
Хряк
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке столкнулись три автомобиля
#дтп
4
В Липецке столкнулись три автомобиля

15 минут назад

Происшествия
В Липецке горит сухая трава на пересохших болотах на площади четыре гектара
#пожар
7
В Липецке горит сухая трава на пересохших болотах на площади четыре гектара

сегодня, 13:57

Происшествия
Аккуратный вор не разбудил спящего хозяина и почти обокрал его дом
#кража
4
Аккуратный вор не разбудил спящего хозяина и почти обокрал его дом

сегодня, 13:54

Происшествия
Жизнь пораженной током 13-летней девочки - вне опасности
#дети #электротравма
5
Жизнь пораженной током 13-летней девочки - вне опасности

сегодня, 12:59

Происшествия
При тушении пожара умер житель Липецкого района
#пожар
7
При тушении пожара умер житель Липецкого района

сегодня, 12:49

Происшествия
В Липецке погиб 20-летний байкер
#дтп
11
В Липецке погиб 20-летний байкер

сегодня, 11:51

Происшествия