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сегодня, 12:00

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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#Заоротнюк #рак #онкология

Актриса находится в коме

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как передает телеграм-канал Mash, сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в коме. У нее отек мозга.

Дышать самостоятельно она уже не может. Состояние поддерживают с помощью медикаментов.

Информация о тяжелой болезни Заворотнюк появилась 14 сентября. Актрису госпитализировали. К ней приехали супруг и мать. Отмечалось, что актрису ввели в искусственную кому. Ей якобы осталось жить несколько дней, сообщает www.mk.ru

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#Заоротнюк #рак #онкология

Комментарии (1)

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Настю жаль....

сегодня, 12:08
К чему эта новость ? Наверное.к тому,что до пенсии не все доживут,даже Богатые и знаменитые ?
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