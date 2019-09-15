Актриса находится в коме

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как передает телеграм-канал Mash, сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в коме. У нее отек мозга.

Дышать самостоятельно она уже не может. Состояние поддерживают с помощью медикаментов.

Информация о тяжелой болезни Заворотнюк появилась 14 сентября. Актрису госпитализировали. К ней приехали супруг и мать. Отмечалось, что актрису ввели в искусственную кому. Ей якобы осталось жить несколько дней, сообщает www.mk.ru