Общество
сегодня, 15:58
На спуске улицы Механизаторов автомобиль после столкновения разрезали спасатели
Погиб один человек.
Сегодня днём в Липецке на спуске улицы Механизаторов в результате заноса столкнулись автомобили «Хендай и «Митсубиси».
Оду из машин для извлечения пострадавших вскрывали спасатели. В аварии погиб один человек.
Оду из машин для извлечения пострадавших вскрывали спасатели. В аварии погиб один человек.
Сосед
Сосед
Сосед
Денис
Денис
Викторм
Жизнь так коротка
Перри Мейсон
ТИМОФЕЙ
Там очень опасное место