На спуске улицы Механизаторов автомобиль после столкновения разрезали спасатели

Погиб один человек.

Сегодня днём в Липецке на спуске улицы Механизаторов в результате заноса столкнулись автомобили «Хендай и «Митсубиси».Оду из машин для извлечения пострадавших вскрывали спасатели. В аварии погиб один человек.