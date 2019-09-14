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сегодня, 15:58

На спуске улицы Механизаторов автомобиль после столкновения разрезали спасатели

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#Авария #ДТП
На спуске улицы Механизаторов автомобиль после столкновения разрезали спасатели

Погиб один человек. 

Сегодня днём в Липецке на спуске улицы Механизаторов в результате заноса столкнулись автомобили «Хендай и «Митсубиси».

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Оду из машин для извлечения пострадавших вскрывали спасатели. В аварии погиб один человек. 
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#Авария #ДТП

Комментарии (12)

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Сосед

14 минут назад
Gorod48.ru, вот чё, не уверен не пиши! Фейк ньюс
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Сосед

19 минут назад
48, Когда МЧС приехали труп уже лежал на земле
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Сосед

23 минуты назад
один гнал дороги не разбирая, а второй усатый в левом ряду летел. Ехал бы как нормальный чел в правом ряду и мальчонка бы был бы жив. МЧС ни чего не резали это факт.
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Денис

23 минуты назад
Ездить не возможно становится из-за дебилов на дороге.
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Денис

29 минут назад
Самоликвидация автотварей.
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Викторм

32 минуты назад
Всё гонзают? Куда гнали? На спасение чьей-то жизни? Задницу приземлить пораньше. Кретины...
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Жизнь так коротка

39 минут назад
Бедные родители. Погиб молодой человек.
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Перри Мейсон

46 минут назад
Gorod48.ru, Чё вскрывали? "Оду из машин"??? Ода- Торжественное стихотворение, посвящённое какому-н. историческому событию или герою.
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ТИМОФЕЙ

49 минут назад
Неадыкватов с каждым днем все больше .
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Там очень опасное место

52 минуты назад
Ограничение 40. Едут 140.
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