Елецкие самбисты стали призерами соревнований, которые придумал Владимир Путин

В Уфе проходит V Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

Первые награды в копилку сборной Липецкой области положили самбисты из Ельца, в очередной раз подтвердив, что древний город из нашей области является одной из «альма-матер» российской самообороны без оружия. Никита Агафонов стал «серебряным» призером в весовой категории до 74 кг, а Сергей Феклин завоевал «бронзу» в весе до 68 кг. В шаге от пьедестала почета остановился Дмитрий Усов – на 4-й позиции в категории до 62 кг.





В программу фестиваля включены соревнования по 17 видам спорта, среди которых акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, бильярдный спорт, борьба на поясах, всестилевое каратэ, гиревой спорт, городошный спорт, корэш, лапта, мас-рестлинг, самбо, танцевальный спорт, тхэквондо (МФТ), чир спорт, хоккей с мячом, шашки, перетягивание каната.

Фестиваль проводится с 2014 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина «О принятии дополнительных мер, направленных на поддержку и развитие национальных видов спорта, а также на организацию и проведение на регулярной основе Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта». Первые фестивали состоялись в Ульяновской области в 2014 и 2015 годах, а также в Республике Коми в 2016 и 2018 годах.