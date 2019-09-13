«Липецк» нашел новых волейболисток на Украине и в городе Сало

Сегодня липчанки выиграли товарищеский матч у «Спарты».

Волейбольный клуб «Липецк» сегодня представил обновленный состав команды и в товарищеской встрече в спортивном комплексе «Атлант» победил своего будущего соперника по Высшей лиге А нижегородскую «Спарту» - 3:2.

Новички

Для представления обновленной команды было выбрано новое модное место – павильон в Быхановом саду. Правда, с учетом небольшого количества пришедших болельщиков назвать мероприятие массовым не повернется язык. Те же, кто пожаловал на встречу с командой, узнали, что защищать цвета «Липецка» в наступающем сезоне будут блокирующая сборной Украины Светлана Дорсман (родилась 11.12.1993, рост 183 см, вес 69 кг) и уроженка Минска, выступающая за сборную Азербайджана связующая Кристина Ягубова (13.02.1996, 185 см, 70 кг).

Евро

Обе волейболистки присоединились к клубу недавно, поскольку выступали в чемпионате Европы, который проходил в четырех странах – Турции, Польше, Венгрии и Словакии и принес титул сильнейшей команды Старого Света турчанкам (сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив итальянкам- 1:3, прим.).

Дорсман со сборной Украины не вышла из группы, уступив Италии, Польше, Бельгии и Словении и опередив только Португалию. Новоиспеченная липчанка приняла участие во всех 5 матчах своей команды, набрала 12 очков (в том числе 3 на блоке и 3 на подаче).

Ягубова и сборная Азербайджана в своей группе заняли 2-е место, победив Хорватию, Румынию, Венгрию и Эстонию и уступив Нидерландам. Правда, затем в первой же игре плей-офф азербайджанская команда на стадии 1/8 финала выбыла после встречи с командой Болгарии – 0:3. Кристина сыграла в шести встречах, набрала 11 очков, в том числе 3 – с подачи.

В минувшем сезоне Дорсман выступала в клубе «Островец», аутсайдере чемпионата Польши. Ягубова выиграла чемпионат Финляндии в составе «Виести» из города с названием, которое больше бы подошло ее новой украинской одноклубнице - Сало. До этого волейболистка играла команды из Баку «Азеррейл» и «Рабита», причем в последней была капитаном команды.

Задача

Получив такое усиление, клуб поставил перед собой… прежнюю задачу. Как заявил президент клуба, а по основное работе – председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков, липчанки поборются за попадание с тройку сильнейших команд Высшей лиги. Еще в прошлом сезоне клуб намекал на возможную борьбу за повышение в классе и возвращение в суперлигу, теперь об этом тактично помалкивают.

Игра

Сегодня и завтра «Липецк» проводит товарищеское матчи с нижегородской «Спартой». Была даже организована трансляция в Интернете, но картинка больше напоминала тренировку. Так, липчанки вышли на игру в тренировочных кофтах серого мышиного цвета, чем не способствовали ощущению близкого волейбольного праздника.

В первом сете постоянно в счете вела «Спарта» - 8:6, 12:7, 16:11, в конце концов она и выиграла – 25:20.

Зато в следующих партиях «Липецк» отыгрался сполна. Во втором сете преимущество липчанок было неоспоримым, итог – 25:13 в их пользу. Третий игровой отрезок вновь сопровождался преимуществом хозяек площадки – 8:5, 14:10, 19:12, 21:17, и итоговые – 25:21.

Более или менее упорная борьба наблюдалась в четвертой партии, точнее в первой ее половине. Липчанки хоть и вышли вперед – 4:0, но к первому техническому перерыву утратили лидерство – 7:8, а ко второму их преимущество было зыбким – 16:14. Затем «Липецк» предпринял рывок и при счете 21:18 начал уходить в отрыв, завершив сет в свою пользу – 25:19.

По договоренности между командами были сыграны все 5 партий. На тай-брейке сильнее оказалась уже «Спарта» - 15:10.



Фото: архив.

