Происшествия
сегодня, 16:19
Стык на Петровском мосту стал причиной двух аварий - в больницу попал мотоциклист
Днем 12 сентября на Петровском мосту опрокинулся и врезался в автомобиль «Хендай Солярис» мотоцикл «Кавасаки».
Как рассказал GOROD48 водитель «Хендай», его автомобиль подскочил на стыке, который расположен на въезде со стороны Левобережья. Машину повело и она «притерлась» к отбойнику моста.
Водитель позвонил в ГИБДД, получил инструкции по оформлению подобных ДТП и принялся протоколировать полученные автомобилем повреждения.
- В этот момент я услышал громкий звук и в мою машину влетел мотоцикл, - рассказал водитель.
Оказалось, что мотоцикл «Кавасаки» также подскочил на стыке. Его водитель потерял управление и мотоцикл упал на проезжую часть. Остановил «Кавасаки» легковой автомобиль.
Мотоциклист доставлен в больницу с несколькими травмами.
Как рассказал GOROD48 водитель «Хендай», его автомобиль подскочил на стыке, который расположен на въезде со стороны Левобережья. Машину повело и она «притерлась» к отбойнику моста.
Водитель позвонил в ГИБДД, получил инструкции по оформлению подобных ДТП и принялся протоколировать полученные автомобилем повреждения.
- В этот момент я услышал громкий звук и в мою машину влетел мотоцикл, - рассказал водитель.
Оказалось, что мотоцикл «Кавасаки» также подскочил на стыке. Его водитель потерял управление и мотоцикл упал на проезжую часть. Остановил «Кавасаки» легковой автомобиль.
Мотоциклист доставлен в больницу с несколькими травмами.
Иван
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было бы гораздо
опять мост виноват