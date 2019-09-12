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Стык на Петровском мосту стал причиной двух аварий - в больницу попал мотоциклист

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#авария #ДТП
Стык на Петровском мосту стал причиной двух аварий - в больницу попал мотоциклист
Днем 12 сентября на Петровском мосту опрокинулся и врезался в автомобиль «Хендай Солярис» мотоцикл «Кавасаки».

Как рассказал GOROD48 водитель «Хендай», его автомобиль подскочил на стыке, который расположен на въезде со стороны Левобережья. Машину повело и она «притерлась» к отбойнику моста.

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Водитель позвонил в ГИБДД, получил инструкции по оформлению подобных ДТП и принялся протоколировать полученные автомобилем повреждения.

- В этот момент я услышал громкий звук и в мою машину влетел мотоцикл, - рассказал водитель.

Оказалось, что мотоцикл «Кавасаки» также подскочил на стыке. Его водитель потерял управление и мотоцикл упал на проезжую часть. Остановил «Кавасаки» легковой автомобиль.

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Мотоциклист доставлен в больницу с несколькими травмами.

 
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#авария #ДТП

Комментарии (23)

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Иван

23 секунды назад
Стыки на необновленной части моста выступают над проезж
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Игорь

10 минут назад
Бред, сам сколько раз проезжал- все нормально. На старом мосту- колеса оторвешь, а здесь все норм.Соблюдайте скоростной режим и все будет хорошо.Правильно сказали : плохому танцору...
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Знаток

11 минут назад
Житель 48, пирдабол ты
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Местный

14 минут назад
СледКом, там выше 60 никто не ездит. Мост нужно ремонтировать
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СледКом

34 минуты назад
Соблюдайте скоростной режим! на мосту не просто так введено ограничение скорости. сами себя наказали
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Дотошный

34 минуты назад
На скока выступает над полотном дороги??как трамплин?
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1

36 минут назад
Чешет он, какой стык? Знака не было, мотоцикл ехал за мной я перестроился а он не успел
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Житель 48

50 минут назад
Мост сделали ужасно... Стыки просто ппц...
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было бы гораздо

52 минуты назад
правдоподобнее, если бы он сказал, что внезапно налетел на небесную ось. двухколесный предъявит, по всей видимости. пусть поправляется
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опять мост виноват

55 минут назад
А скорость какая была у этого соляриса? Про мотоцикл вообще молчу.
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