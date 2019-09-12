Стык на Петровском мосту стал причиной двух аварий - в больницу попал мотоциклист

Днем 12 сентября на Петровском мосту опрокинулся и врезался в автомобиль «Хендай Солярис» мотоцикл «Кавасаки».Как рассказал GOROD48 водитель «Хендай», его автомобиль подскочил на стыке, который расположен на въезде со стороны Левобережья. Машину повело и она «притерлась» к отбойнику моста.Водитель позвонил в ГИБДД, получил инструкции по оформлению подобных ДТП и принялся протоколировать полученные автомобилем повреждения.- В этот момент я услышал громкий звук и в мою машину влетел мотоцикл, - рассказал водитель.Оказалось, что мотоцикл «Кавасаки» также подскочил на стыке. Его водитель потерял управление и мотоцикл упал на проезжую часть. Остановил «Кавасаки» легковой автомобиль.Мотоциклист доставлен в больницу с несколькими травмами.