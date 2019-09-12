Реконструкция Нижнего парка не помешает любознательным липчанам

Познавательная экскурсия пройдет мимо большого ремонта.

14 сентября в Нижнем парке пройдет экскурсия-лекция "Урок кокеткам, или Липецкие воды". Маршрут познавательной прогулки начинается от главного входа в парк, ведет от фонтана «Липа» к часовне и памятнику фотографу, путевому домику Петра I и бювету. Также участники экскурсии посетят площадку перед Зеленым театром.



- При проработке маршрута мы учитывали то, что в парке проходит реконструкция. Наша прогулка не затрагивает места ремонта. Мы, учитывая то, что участниками прогулки могут стать и пожилые липчане, постарались проложить путь по максимально комфортным участкам, - сообщили GOROD48 в областной научной библиотеке, сотрудники которой проводят экскурсию. - Маршрут охватил главные точки показа Липецка как города курорта и как города металлургов.



Всех желающих узнать больше об истории Липецка и прогуляться по парку ждут у главного входа в 12:00.