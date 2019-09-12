Общество

сегодня, 10:36

Реконструкция Нижнего парка не помешает любознательным липчанам

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#парк #экскурсия
Реконструкция Нижнего парка не помешает любознательным липчанам

Познавательная экскурсия пройдет мимо большого ремонта.

14 сентября в Нижнем парке пройдет экскурсия-лекция "Урок кокеткам, или Липецкие воды".  Маршрут познавательной прогулки начинается от главного входа в парк, ведет от фонтана «Липа» к часовне и памятнику фотографу, путевому домику Петра I и бювету. Также участники экскурсии посетят площадку перед Зеленым театром.

- При проработке маршрута мы учитывали то, что в парке проходит реконструкция. Наша прогулка не затрагивает места ремонта. Мы, учитывая то, что участниками прогулки могут стать и пожилые липчане, постарались проложить путь по максимально комфортным участкам, - сообщили GOROD48 в областной научной библиотеке, сотрудники которой проводят экскурсию. - Маршрут охватил  главные точки показа Липецка как города курорта и как города металлургов.

Всех желающих узнать больше об истории Липецка и прогуляться по парку ждут у главного входа в 12:00.
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#парк #экскурсия

Комментарии (2)

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9 минут назад
или Я чего то не понимаю , или из нас делают дураков , как достали эти парки , бордюры . плитка , эта вся никчёмная показуха , да вы уроды всё это должны делать и так за наши денёжки бюджетные , вот если вы за свои нахапанные или наворованные деньги сделаете тогда и шумите , вы лучше больше про воровство и откаты поговорите жулики и сколько вы хапаете на каждой плитке и на каждом бордюре , не верю ЭТИМ ЖУЧАРАМ.
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Светлана Григорова

сегодня, 10:48
Дурака и хама - директора парка Крутских ещё не вытурили с позором? Если нет, то с Уваркиной и её "новой" командой мне всё ясно.
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