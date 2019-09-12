Происшествия

26 минут назад

«Шевроле» столкнул «Киа» в овраг с Плехановского спуска

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#Авария #ДТП
«Шевроле» столкнул «Киа» в овраг с Плехановского спуска

В аварии пострадала женщина-водитель.

Сегодня утром на Плехановском спуске  автомобиль «Шевроле» врезался в «Киа». После столкновения корейская машина оказалась в овраге.

Очевидцы аварии рассказывают, что женщина-водитель «Киа» остановила машину перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент сзади в ее автомобиль врезался «Шевроле».

От удара корейская машина снесла знак на островке безопасности, вылетела на встречную полосу, перелетела тротуар и скатилась в овраг, где уперлась в стену трансформаторной будки.

Женщина, сидевшая за рулем «Киа», получила несколько ушибов. Водитель «Шевроле» не пострадал.

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Город 48

51 секунду назад
молодцы, оперативно новость выложили.
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Прохожий

56 секунд назад
Спорим коробка автомат, и что со * водятельница вдавила газ до упора?! Судя по повреждениям шевролюхи удар был не очень сильный и киа никак от него не могла столько пролететь.. Она бы на первом столбике знака и повисла бы...
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Присоединяюсь

1 минуту назад
Самая большая радость - это злорадство, которое мы испытываем, наблюдая за несчастьями тех, кому мы завидуем
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Люблю Город48

10 минут назад
Спасибо за хорошее настроение, любимый Город48!
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