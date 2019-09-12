«Шевроле» столкнул «Киа» в овраг с Плехановского спуска

Очевидцы аварии рассказывают, что женщина-водитель «Киа» остановила машину перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент сзади в ее автомобиль врезался «Шевроле».От удара корейская машина снесла знак на островке безопасности, вылетела на встречную полосу, перелетела тротуар и скатилась в овраг, где уперлась в стену трансформаторной будки.Женщина, сидевшая за рулем «Киа», получила несколько ушибов. Водитель «Шевроле» не пострадал.