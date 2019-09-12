Происшествия
26 минут назад
«Шевроле» столкнул «Киа» в овраг с Плехановского спуска
В аварии пострадала женщина-водитель.
Сегодня утром на Плехановском спуске автомобиль «Шевроле» врезался в «Киа». После столкновения корейская машина оказалась в овраге.
Очевидцы аварии рассказывают, что женщина-водитель «Киа» остановила машину перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент сзади в ее автомобиль врезался «Шевроле».
От удара корейская машина снесла знак на островке безопасности, вылетела на встречную полосу, перелетела тротуар и скатилась в овраг, где уперлась в стену трансформаторной будки.
Женщина, сидевшая за рулем «Киа», получила несколько ушибов. Водитель «Шевроле» не пострадал.
Очевидцы аварии рассказывают, что женщина-водитель «Киа» остановила машину перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент сзади в ее автомобиль врезался «Шевроле».
От удара корейская машина снесла знак на островке безопасности, вылетела на встречную полосу, перелетела тротуар и скатилась в овраг, где уперлась в стену трансформаторной будки.
Женщина, сидевшая за рулем «Киа», получила несколько ушибов. Водитель «Шевроле» не пострадал.
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