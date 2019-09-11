В России

17 минут назад

Женщин и детей могут выпустить из тюрем

83
#амнистия
Женщин и детей могут выпустить из тюрем

Кузнецова озвучила инициативу об амнистии.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями, сообщают РИА Новости. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

Амнистия ряда несовершеннолетних осужденных может повысить шанс на их социализацию, а также значительно снизить количество повторных преступлений, считает известный адвокат Алексей Мельников.

- В данном случае я поддерживаю инициативу Кузнецовой по поводу амнистии по «нетяжким» преступлениям в отношении несовершеннолетних осужденных. Так как это способствует повышению шанса на их социализацию, возвращению к нормальной жизни и снижению рецидива. Однако здесь нужно быть очень внимательным, так как преступность имеет тенденцию к омоложению, — сказал Мельников РАПСИ.

Рассмотреть и представить свои предложения по инициативе Кузнецовой поручено комитетам по госстроительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.
83
#амнистия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Выпал снег и началась метель
#погода #снег #синоптики
Выпал снег и началась метель

8 минут назад

В России
Мужчину убили из-за просьбы разуться
#убийство
Мужчину убили из-за просьбы разуться

22 минуты назад

В России
Мигрантов-насильников отправили в колонию
#изнасилование
Мигрантов-насильников отправили в колонию

29 минут назад

В России
Мужчина три года насиловал свою дочь
#изнасилование #педофилия
Мужчина три года насиловал свою дочь

40 минут назад

В России
Силовики смогут пресекать полеты БПЛА над аэропортами

50 минут назад

В России
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

54 минуты назад

В России