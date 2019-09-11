В России
17 минут назад
Женщин и детей могут выпустить из тюрем
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Кузнецова озвучила инициативу об амнистии.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями, сообщают РИА Новости. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
Амнистия ряда несовершеннолетних осужденных может повысить шанс на их социализацию, а также значительно снизить количество повторных преступлений, считает известный адвокат Алексей Мельников.
- В данном случае я поддерживаю инициативу Кузнецовой по поводу амнистии по «нетяжким» преступлениям в отношении несовершеннолетних осужденных. Так как это способствует повышению шанса на их социализацию, возвращению к нормальной жизни и снижению рецидива. Однако здесь нужно быть очень внимательным, так как преступность имеет тенденцию к омоложению, — сказал Мельников РАПСИ.
Рассмотреть и представить свои предложения по инициативе Кузнецовой поручено комитетам по госстроительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.
Амнистия ряда несовершеннолетних осужденных может повысить шанс на их социализацию, а также значительно снизить количество повторных преступлений, считает известный адвокат Алексей Мельников.
- В данном случае я поддерживаю инициативу Кузнецовой по поводу амнистии по «нетяжким» преступлениям в отношении несовершеннолетних осужденных. Так как это способствует повышению шанса на их социализацию, возвращению к нормальной жизни и снижению рецидива. Однако здесь нужно быть очень внимательным, так как преступность имеет тенденцию к омоложению, — сказал Мельников РАПСИ.
Рассмотреть и представить свои предложения по инициативе Кузнецовой поручено комитетам по госстроительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.
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