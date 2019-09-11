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сегодня, 14:33

В Украине рванули военные склады

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#взрыв #склад #снаряды
В Украине рванули военные склады

Взрывы произошли в Калиновке.

Серия взрывов произошла в среду на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Очевидцы сообщили, что на территории арсенала после взрывов загорелся лес. Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области, где произошли взрывы, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. Также в полиции сообщили, что временно ограничили движение автотранспорта возле военной части. Полиция просит граждан не паниковать.

Склады в Калиновке Винницкой области уже взрывались осенью 2017 года, напоминает «Лента». Возникшие после детонации снарядов пожары тушили два дня, украинская армия в результате ЧП потеряла 32 тысячи тонн боеприпасов, ущерб составил 800 миллионов долларов.
169
#взрыв #склад #снаряды

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