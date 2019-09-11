В мире
сегодня, 14:33
В Украине рванули военные склады
Взрывы произошли в Калиновке.
Серия взрывов произошла в среду на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновка Винницкой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Очевидцы сообщили, что на территории арсенала после взрывов загорелся лес. Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области, где произошли взрывы, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. Также в полиции сообщили, что временно ограничили движение автотранспорта возле военной части. Полиция просит граждан не паниковать.
Склады в Калиновке Винницкой области уже взрывались осенью 2017 года, напоминает «Лента». Возникшие после детонации снарядов пожары тушили два дня, украинская армия в результате ЧП потеряла 32 тысячи тонн боеприпасов, ущерб составил 800 миллионов долларов.
Склады в Калиновке Винницкой области уже взрывались осенью 2017 года, напоминает «Лента». Возникшие после детонации снарядов пожары тушили два дня, украинская армия в результате ЧП потеряла 32 тысячи тонн боеприпасов, ущерб составил 800 миллионов долларов.