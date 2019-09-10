Интернет используют почти 95% компаний Липецкой области

94,6% компаний и организаций Липецкой области используют для работы интернет — это чуть выше общероссийского уровня (91,1%). За год их стало больше на 1,4 процентных пункта, а с 2003 года доля таких организаций выросла в 2,9 раза: тогда в сеть интернет выходили на 32,7% предприятий.

Полностью охватили интернетом компании в Ингушетии — это единственный регион в стране, где доступ ко всемирной паутине используют 100% организаций. Вместе с тем, в соседнем Дагестане доля таких организаций самая маленькая — 65,7%, вторым аутсайдером оказалась Бурятия (76,3%).

Среди предприятий Липецкой области средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, используют 92,7%: в том числе 41,7% организаций - программы для шифрования при передаче данных, а 82,6% - электронную подпись.

В России информацию защищают 89,3% организаций. Самыми ответственными оказались организации Ингушетии — специальные программы используют 100%. Меньше всего уделяют внимания этому вопросу в Дагестане, где выход в глобальную сеть обезопасили всего 58,6% учреждений и предприятий, сообщает Росстат.