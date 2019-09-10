Происшествия

сегодня, 11:09

Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал

13 1011
#нарушение ПДД #светофор
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал

Нарушителя заметили в районе поселка Тракторострителей.

Водитель темного внедорожника решил наплевать на правила дорожного движения и безопасность и пролетел светофор на красный сигнал. Нарушитель был замечен в районе поселка Тракторостроителей, на перекрестке улиц Коммунистическая и Жуковского. Автомобилист лихо вывернул на развязку, несмотря на то, что там еще на 30 секунд было приостановлено движение. Нарушение записал видеорегистратор.

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Напомним, что подобное нарушение наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
13 1011
#нарушение ПДД #светофор

Комментарии (13)

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Алекс

15 минут назад
Проехал и никому не помешал штраф 1000 а не 5
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Аноним.

20 минут назад
ВО ТАК МЫ ВЫБРАЛИ... - АРТАМОНОВА !!! - ХА.........
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Енот

26 минут назад
Он, наверное, куда-то спешил,понять и простить.правило 3 д на дорогах никто не отменял
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МИРОТВОРЕЦ

28 минут назад
для ЯТЬ ....в диалог и конфронтацию с тобой вступать не собираюсь ! за оскорбления тебя ВСЕВЫШНИЙ накажет ! живи дальше и пиши чаще !
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;))

35 минут назад
смешная новость. Таких море на дороге. Нет новостей не публикуйте ерунду, или вы откроте филиал мвд
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Велосипедист

38 минут назад
Детям мороженое, бабам цветы... на красный стой, очко чтоб срать. А тут на лицо наездник все перепутал.
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valerafromsplus

47 минут назад
Кто вообще додумался поставить светофор с переходом (пока не размеченным), у Дворца Культуры? Там автобусы паркуются и переход прямо в них идёт? Мало того не разметили, старый выключили, так там задница сегодня!
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Клим

50 минут назад
Повезло чмо, что номер не видно. Видно, спешил к своему парню.
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ять

52 минуты назад
Для «Миротворец»: Я человек простой и старой закалки: даже слово «блин» пишу через «ять». Хороший «ник» ты выдумал себе. Миротворец — тот, кто способствует примирению, устанавливает мир. Миротворец - американская ракета МХ «Миротворец» (MX «Peacekeeper»). «Миротворец - игра. «Миротворец» - добровольческий батальон МВД Украины. «Миротворец» — украинский сайт, содержащий персональные данные оппозиционных к власти политиков, журналистов и граждан. Так ЧТО твоя липская быдлячая колхозно-свекловодческая рожа имела ввиду? Почему по твоему убогому мнению для установления социального мира необходимо защищать ублюдков, которые своим поведением на дорогах, плюют на остальных и подвергают их жизни смертельной опасности?
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Класс!

сегодня, 11:36
Подняли настроение! Спасибо! А еще настроение черпаю в дискотеке группы ок- Мы из Добринки
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