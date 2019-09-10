Происшествия
сегодня, 11:09
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал
13 1011
Нарушителя заметили в районе поселка Тракторострителей.
Водитель темного внедорожника решил наплевать на правила дорожного движения и безопасность и пролетел светофор на красный сигнал. Нарушитель был замечен в районе поселка Тракторостроителей, на перекрестке улиц Коммунистическая и Жуковского. Автомобилист лихо вывернул на развязку, несмотря на то, что там еще на 30 секунд было приостановлено движение. Нарушение записал видеорегистратор.
Напомним, что подобное нарушение наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
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Напомним, что подобное нарушение наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
13 1011
Алекс
Аноним.
Енот
МИРОТВОРЕЦ
;))
Велосипедист
valerafromsplus
Клим
ять
Класс!