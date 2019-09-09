Общество

14 минут назад

Липецк остался за бортом рейтинга городов с красивыми женщинами

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#красота #рейтинг #опрос
Липецк остался за бортом рейтинга городов с красивыми женщинами

Самыми прелестными оказались москвички.

Сайт ТурСтат составил рейтинг лучших городов России с самыми красивыми женщинами по итогам интернет-опроса на тему, в каком городе России самые красивые женщины. Опрос был приурочен к Международному дню красоты.

Топ-10 городов России с самыми красивыми женщинами составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. В топ-20 вошли представительницы Воронежа, Ялты и Севастополя. Липецка среди городов-участников голосования не оказалось.

За Москву как город России с самыми красивыми женщинами отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару — по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — по 3%, за Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2% голосов.
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#красота #рейтинг #опрос

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