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27-летняя женщина утопила в бухте детей
Следствие уверено в ее причастности к гибели малышей.
Следственным отделом по городу Вилючинск СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц), сообщает сайт ведомства.
По версии следствия, 9 сентября 2019 года около 11:00 подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и пяти лет). Следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.
В редакцию ИА «Кам 24» прислали снимки, сделанные берегу бухты. На фотографиях запечатлена стоящая на прибрежной полосе детская коляска, на песке расстелено клетчатое одеяло, рядом с ним стоит детское ведерко с желтой лопаткой. На этой коляске 27-летняя женщина привезла к бухте свою полуторамесячную дочь. С ведерком и лопаткой в песке, вероятно, играл пятилетний сын Екатерины.
По версии следствия, 9 сентября 2019 года около 11:00 подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и пяти лет). Следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.
В редакцию ИА «Кам 24» прислали снимки, сделанные берегу бухты. На фотографиях запечатлена стоящая на прибрежной полосе детская коляска, на песке расстелено клетчатое одеяло, рядом с ним стоит детское ведерко с желтой лопаткой. На этой коляске 27-летняя женщина привезла к бухте свою полуторамесячную дочь. С ведерком и лопаткой в песке, вероятно, играл пятилетний сын Екатерины.
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