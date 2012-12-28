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210
56 минут назад
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Лето все ближе: в Липецкой области до +26

Подобная температура воздуха 19 апреля фиксировалась 30 лет назад. 

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять северо-западная периферия Сибирского антициклона — 19 апреля существенных осадков не ожидается, 20 и 21 апреля погода будет солнечной и сухой. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится — до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от +8 до +10 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 5 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Андрей
20 минут назад
но а че пол года зима пол года лето баланс и гармония
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Дед
34 минуты назад
А летом в куртках будем ходить
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