Лето все ближе: в Липецкой области до +26

Подобная температура воздуха 19 апреля фиксировалась 30 лет назад.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять северо-западная периферия Сибирского антициклона — 19 апреля существенных осадков не ожидается, 20 и 21 апреля погода будет солнечной и сухой.Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится — до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от +8 до +10 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 5 градусов мороза.