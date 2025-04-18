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39 минут назад
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С улиц Липецка продолжают убирать разукомплектованные машины

Сегодня от дома по Космонавтов, 108 на площадку временного хранения мэрии переехал разбитый «Фонд Мондео», а от дома 2в на Папина — «Лада» цвета металлик.

Сегодня департамент развития территории вывез на свою площадку временного хранения две разукомплектованные машины: «Ладу» цвета металлик от дома 2в на Папина иголубой «Фонд Мондео» от дома по улице Космонавтов, 108.

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— Этот «Форд» под нашими стенами стоял два года, не меньше. Мы всполошились с первого дня, как тут появилась и эта разбитая машина, и какая-то другая. Когда департамент наклеил на них объявления с просьбой к владельцам забрать машины, одна исчезла. А эта осталась, — говорит заместитель директора Центра детского творчества «Советский» Галина Ганшина.

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В этом году сотрудники управ городского департамента развития территории обнаружили на улицах и в микрорайонах 57 разукомплектованных транспортных средств. С помощью ГАИ найдены собственники таких машин. Получив предупреждения, 34 автовладельца самостоятельно вывезли свой автохлам, а те, что остались, департамент за счет бюджета эвакуирует на свою штрафплощадку. Если за такими машинами не приходят владельцы, мэрия обращается в суд, переводит эти «заброшки» в муниципальную собственность, а потом продает на металлолом. Все полученные деньги идут в городской бюджет.

— В прошлом году мы выявили 103 таких машины. Из них 60 забрали собственники, — говорит заместитель председателя департамента Татьяна Инютина.

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интересно, будет ли эвакуирован эвакуатор, припарковавшийся в нарушении Правил благоустройства на газоне во дворе того же 108-го дома на Космонавтов?    

А вчера GOROD48 присутствовал на демонтаже огромного бесхозного павильона в 25-м микрорайоне города. Сегодня на месте бывшей точки притяжения маргиналов — чистый земельный участок.

Работа по уборке города от незаконных павильонов, киосков, голубятен, металлических гаражей идет по той же схеме, по которой с улиц города исчезает автохлам. В прошлом году управы нашли 330 таких объектов, 156 из которых были вывезены их собственниками в ходе претензионной работы. С начала этого года нашлись 58 таких «времянок», 35 из которых забрали их собственники.

Департамент продолжает борьбу и с ветряными мельницами — с граффити и тэгами, которыми город покрыт в несколько слоев. Но не все готовы поддержать соответствующие усилия мэрии.

К их числу относится председатель ТСЖ «Толстого, 2» Николай Фомин. Дом по этому адресу построен компанией «СУ-11» Виктора Григорьева в 2004 году. И считался элитнейшим в городе, смотря окнами на мэрию и на драмтеатр имени Льва Толстого. Но сейчас, по прошествии всего двадцати лет, он выглядит снаружи очень убого, ведь с его фасада уже облетает штукатурка, обнажая кирпич. Та часть дома, которая с обзорным лифтом и которая выходит на Театральную площадь, сплошь покрыта «наскальной» живописью.

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— Это нарушение городских Правил благоустройства. Наши сотрудники связались с Николаем Фоминым и попросили его смыть всю эту грязь с фасада. Но председатель ТСЖ агрессивно на это отреагировал. Так как наша законная просьба вопиющим образом проигнорирована, мы сегодня отправим Николаю Фомину предписание в двухнедельный срок очистить фасад. Иначе суд и иначе штраф! — пригрозила Татьяна Инютина.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Леликов Сергей г. Липецк
12 минут назад
Машины разбиты, * найдены???? Занавес. Пара пара пам........
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Липецкая аномалия
25 минут назад
сотрудники управ городского департамента развития территории
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