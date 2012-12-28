На улице Ленина в Липецке начали ремонт малого фонтана.

Сегодня в редакцию GOROD48 жительница улицы Ленина прислала фотографию, сделанную из своего окна. На ней — трактор с ковшом, которым он разваливал малый фонтан.—Вместо смены облицовки они его просто сносят. Одного угла уже нет! Его прям отбойным молотком фигачат! — написала липчанка.Мы обратились в управление главного смотрителя мэрии, на балансе которого находятся все городские фонтаны.— Малый фонтан состоит из двух чаш. Верхняя — в плохом состоянии. Ее полностью демонтируют, а потом отольют из бетона заново с армированием. Затем — гидроизоляция и облицовка. С нижней чаши подрядчик начал отбивать старую облицовку. Потом ее гидроизолируют и облицуют заново. На парапете будет гранит, на вертикальных наружных поверхностях — декоративный камень. Все фонтанное оборудование также будет отремонтировано. Подводящий к фонтану водопровод поменяем на новый, — сообщил нам руководитель ведомства Виталий Лесных.Напомним, что контракт на ремонт малого фонтана на улице Ленина выиграла компания «Стройпортал», предложившая выполнить работу за 7,6 миллиона рублей при стартовой цене закупки в 9,7 миллиона. Срок завершения работ — 30 августа.