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сегодня, 13:20
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Разыскан третий похититель жителя Липецка с улицы Меркулова

Двое других уже получили сроки за это и другие преступления, совершенные 19 июня 2023 года.

Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщила об аресте подозреваемого по уголовному делу о похищении человека, по которому в начале этого месяца были осуждены два его подельника.

Речь идет о событиях 19 июня 2023 года. Тогда 19-летний подозреваемый и двое его сообщников у остановки «Улица Теперика» в Липецке насильно затолкали в свой автомобиль случайного прохожего и, применив физическую силу, отвезли в лесопосадку. Угрожая расправой, злоумышленники отобрали у 35-летнего мужчины 30 тысяч рублей, банковскую карту и сотовый телефон. Преступное трио оформило через мобильное приложение на имя мужчины кредиты на сумму более 200 тысяч рублей, деньги они перевели на счета знакомых и скрылись, оставив потерпевшего в посадках.

Двух похитителей задержали, а их сообщнику удалось скрыться от следствия, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

В начале апреля этого года 19-летнего и 21-летнего обвиняемых судили по целому букету обвинений: за похищение человека, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбой (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем блокирование и её модификацию (ч. 3 ст. 272 УК РФ), кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Младшего из подсудимых, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, приговорили к пяти годам колонии общего режима, старшего — к восьми годам строгого режима.
похищение человека
розыск
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
31 минуту назад
В тюрьме его место.
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Опять
сегодня, 13:37
То цыгане,то .......
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