Вор со стажем замаскировался под продавца церковных принадлежностей

Из дома пенсионерки он вынес 30 тысяч рублей. Полицейские задержали рецидивиста.



Тербунские полицейские раскрыли кражу 30 тысяч рублей из дома 66-летней женщины. Задержан 54-летний житель Воронежа, ранее судимый за кражи.Деньги из дома жительницы Тербунов пропали 12 апреля. Женщина рассказал полицейским, что работала на огороде и заметила, как из ее дома выходит незнакомый мужчина. Она поспешила в дом и обнаружила, что из ящика серванта пропали 30 000 рублей.«Сотрудниками уголовного задержан неработающий, ранее судимый за кражи 54-летний житель Воронежа. Злоумышленник ходил по дворам, предлагая купить церковные принадлежности, при этом пытался попасть в дом граждан с целью хищения имущества», — сообщили в полиции.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».