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Происшествия
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сегодня, 13:36
Вор со стажем замаскировался под продавца церковных принадлежностей
Из дома пенсионерки он вынес 30 тысяч рублей. Полицейские задержали рецидивиста.
Деньги из дома жительницы Тербунов пропали 12 апреля. Женщина рассказал полицейским, что работала на огороде и заметила, как из ее дома выходит незнакомый мужчина. Она поспешила в дом и обнаружила, что из ящика серванта пропали 30 000 рублей.
«Сотрудниками уголовного задержан неработающий, ранее судимый за кражи 54-летний житель Воронежа. Злоумышленник ходил по дворам, предлагая купить церковные принадлежности, при этом пытался попасть в дом граждан с целью хищения имущества», — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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