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На сентябрь прогнозируют летнюю погоду

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#погода
На сентябрь прогнозируют летнюю погоду

Когда ждать осенней хмари?

В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

- Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения,- уточнила Паршина. - И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться.

Характер погоды будет определять антициклон, уточняют «Известия». Осадков с 9 по 13 сентября не ожидается, однако по утрам возможны сильные туманы. В течение недели по ночам в центральной России ожидается от плюс 8 до плюс 14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 22…27 градусов тепла, в Москве — до 25.

2 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной, напоминает «Лента». По его словам, она будет похожа на европейскую — наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль.
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#погода

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