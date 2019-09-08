Политика

56 минут назад

В Липецкой области проголосовали восемь тысяч инвалидов

530
#выборы главы региона
В Липецкой области проголосовали восемь тысяч инвалидов

В пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области начальник регионального управления социальной защиты Сергей Орусь рассказал о том, как сегодня голосуют инвалиды.

По словам Сергея Оруся, для маломобильных граждан обеспечена возможность проголосовать, как на избирательных участках, так и дома. 

-  Для выездного голосования от маломобильных граждан направлено более 10 000 заявлений, - рассказал Сергей Орусь.  - К ним придут с переносным ящиком для голосования. 

Кроме того, 54 автомобиля соцслужбы будут подвозить инвалидов на избирательные участки  выборы. В области уже проголосовали более восьми тысяч инвалидов и маломобильных граждан.

530
#выборы главы региона

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