В Липецкой области проголосовали восемь тысяч инвалидов

В пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области начальник регионального управления социальной защиты Сергей Орусь рассказал о том, как сегодня голосуют инвалиды.

По словам Сергея Оруся, для маломобильных граждан обеспечена возможность проголосовать, как на избирательных участках, так и дома.



- Для выездного голосования от маломобильных граждан направлено более 10 000 заявлений, - рассказал Сергей Орусь. - К ним придут с переносным ящиком для голосования.



Кроме того, 54 автомобиля соцслужбы будут подвозить инвалидов на избирательные участки выборы. В области уже проголосовали более восьми тысяч инвалидов и маломобильных граждан.



