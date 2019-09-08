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Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ

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Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ

Около 58 процентов членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Московскому патриархату.

Однако соответствующее решение не было принято, поскольку нужны две трети голосов, сообщил РИА Новости протодиакон Иоанн Дробот.

По сообщению архиепископии, 104 человека поддержали присоединение к Московскому патриархату, 75 — выступили против.
"По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, и будем это дело обсуждать", — сказал протодиакон, участвующий в голосовании.

Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. На 7 сентября назначено общее собрание — Генеральная Ассамблея экзархата, на котором будет принято решение о будущем.

Многие священники и прихожане выступали против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждается предложение возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей. Помимо этого, может быть объявлено о создании автономной митрополии русских приходов.

Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. В 1920-х годах согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.

В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату, сообщает ria.ru

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