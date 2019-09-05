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сегодня, 20:53

В Липецке в пожаре погибли питомцы

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В Липецке в пожаре погибли питомцы

Огонь не перекинулся на дом.

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Сегодня днем в Липецке на улице Буденного, 208 А произошел пожар. огонь охватил сарай, в котором владелец содержал держал кроликов и голубей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова выехало отделение 6 ПСЧ. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции сарая по всей площади. В течение получаса был ликвидирован не только огонь, но и последствия пожара. Часть живности была спасена.

В результате самостоятельного тушения, до прибытия пожарного расчета, ожоги получил 45-летний мужчина. Причина пожара устанавливается. 
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Комментарии (2)

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Animal planet.

28 минут назад
А почему оборудование у пожарных как в начале 19 века????
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Засахову

36 минут назад
В угпсс, на смене выезвает 1пожарный и водитель, и как хош так и туши. Это в липецкой области по деревням и селам, а денежки по полной тырят из бюджета...
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