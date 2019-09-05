В Липецке в пожаре погибли питомцы

Огонь не перекинулся на дом.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня днем в Липецке на улице Буденного, 208 А произошел пожар. огонь охватил сарай, в котором владелец содержал держал кроликов и голубей.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к месту вызова выехало отделение 6 ПСЧ. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции сарая по всей площади. В течение получаса был ликвидирован не только огонь, но и последствия пожара. Часть живности была спасена.



В результате самостоятельного тушения, до прибытия пожарного расчета, ожоги получил 45-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.