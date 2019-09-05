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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: шоу из драмы, открытие рынка и Большие Хомяки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 5 сентября.
Сегодня на «Первом канале» в шоу «Мужское/Женское» рассказали драматическую историю семьи из Липецкой области. В редакцию канала обратилась жительница Данкова. Как выяснилось, передачу снимали еще в апреле, и ситуация уже разрешилась. Суд лишил пьющую мать и ее супруга родительских прав на детей. Теперь двое девочек и их брат живут у бабушки в Данкове.
А сегодня ночью в Быхановом саду горел киоск. По предварительным данным, в киоске замкнуло электропроводку. От огня частично пострадала внутренняя отделка павильона. Все указывает на то, что замыкание произошло в холодильном оборудовании.
Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок. «Во-первых, на рынке появилось зонирование. Поднял голову человек и все увидел. Вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза. Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора».
Село Большие Хомяки Добровского района Липецкой области - один из лидеров народного голосования на самое веселое название населенного пункта, организованного туристическим сервисом. Прежде чем заехать в Хомяки Большие, мы решили побывать в Малых Хомяках. От главной дороги это километра четыре по проселку, мимо некогда богатых ферм, которые теперь лежат в руинах…
А сегодня ночью в Быхановом саду горел киоск. По предварительным данным, в киоске замкнуло электропроводку. От огня частично пострадала внутренняя отделка павильона. Все указывает на то, что замыкание произошло в холодильном оборудовании.
Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок. «Во-первых, на рынке появилось зонирование. Поднял голову человек и все увидел. Вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза. Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора».
Село Большие Хомяки Добровского района Липецкой области - один из лидеров народного голосования на самое веселое название населенного пункта, организованного туристическим сервисом. Прежде чем заехать в Хомяки Большие, мы решили побывать в Малых Хомяках. От главной дороги это километра четыре по проселку, мимо некогда богатых ферм, которые теперь лежат в руинах…
иван