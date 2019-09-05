Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок

Работы первой очереди съели 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ.

Идея реконструкции Центрального рынка в Липецке появилась с подачи врио губернатора Игоря Артамонова, который стал его постоянным покупателем сразу же после назначения на должность в октябре прошлого года. Председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев брошенный ему мяч принял и уже в марте родилась концепция преобразования построенного в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича его главного «круглого» помещения. А в апреле на рынок пришли строители.- Недавно была благоустроена площадь Победы. В прошлом году отремонтирован проезд у рынка. Наступило время перемен и для нас. Нужно было двигаться вперед, ведь уже давно назрела необходимость изменить и технологии торговли, уйти от устаревшего советского дизайна, - считает председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев.За лучшими практиками обустройства такого рода торговли председатель Совета областного Союза потребительских обществ ездил в столицу. Но даже самый хваленый Даниловский рынок Москвы, по мнению Дмитрия Двугрошева, не стал идеалом для Липецка.- Липецк - не Москва. Например, на Даниловском рынке много точек общепита: туда москвичи просто заходят поесть. А на Центральный рынок люди приходят или приезжают закупаться продуктами. Мы захотели сделать его уютным, но главным его компонентом, конечно, оставили торговлю продовольственными товарами.Кстати, картинки концепт-проекта архитекторов Аристовых не разошлись с тем, что получилось.Во-первых, на рынке появилось зонирование. «Поднял голову человек и все увидел», - говорит Дмитрий Двугрошев. Действительно, вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза.Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора. Такие витрины-холодильники обеспечивают кратковременное хранение свежего мяса при температуре от 5 °С без какой-либо потери потребительских свойств.В третьих, строители заменили входные ступени, обеспечили входы в рынок пандусами и сияющими на солнце хромированными поручнями, необходимыми инвалидам и пожилым людям.Первый этап реконструкции официально открывающегося завтра утром Центрального рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.- В следующем году мы приступим ко второй очереди реконструкции рынка - преобразование уличной его части, - сообщил GOROD48 о своих планах Дмитрий Двугрошев.Сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен, кстати, не случилось. Реконструкция не привела к потере существующего товарного изобилия (внутри рынка - порядка 300 торговых мест, а с учетом уличной торговли в его дворе - 1200).В апреле директор рынка Наталья Харькова обещала, что благоустройство рынка была постепенной и все работы, возможно, закончатся за год. Но, как оказалось, на все про все потребовалось пять месяцев. При этом рынок не закрывался ни на один день во время строительных работ.