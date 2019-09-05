Общество
54 минуты назад
Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок
25 1908
Работы первой очереди съели 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ.
Идея реконструкции Центрального рынка в Липецке появилась с подачи врио губернатора Игоря Артамонова, который стал его постоянным покупателем сразу же после назначения на должность в октябре прошлого года. Председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев брошенный ему мяч принял и уже в марте родилась концепция преобразования построенного в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича его главного «круглого» помещения. А в апреле на рынок пришли строители.
- Недавно была благоустроена площадь Победы. В прошлом году отремонтирован проезд у рынка. Наступило время перемен и для нас. Нужно было двигаться вперед, ведь уже давно назрела необходимость изменить и технологии торговли, уйти от устаревшего советского дизайна, - считает председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев.
За лучшими практиками обустройства такого рода торговли председатель Совета областного Союза потребительских обществ ездил в столицу. Но даже самый хваленый Даниловский рынок Москвы, по мнению Дмитрия Двугрошева, не стал идеалом для Липецка.
- Липецк - не Москва. Например, на Даниловском рынке много точек общепита: туда москвичи просто заходят поесть. А на Центральный рынок люди приходят или приезжают закупаться продуктами. Мы захотели сделать его уютным, но главным его компонентом, конечно, оставили торговлю продовольственными товарами.
Кстати, картинки концепт-проекта архитекторов Аристовых не разошлись с тем, что получилось.
сравните картинку
с тем, что получилось...
Во-первых, на рынке появилось зонирование. «Поднял голову человек и все увидел», - говорит Дмитрий Двугрошев. Действительно, вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза.
Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора. Такие витрины-холодильники обеспечивают кратковременное хранение свежего мяса при температуре от 5 °С без какой-либо потери потребительских свойств.
В третьих, строители заменили входные ступени, обеспечили входы в рынок пандусами и сияющими на солнце хромированными поручнями, необходимыми инвалидам и пожилым людям.
Первый этап реконструкции официально открывающегося завтра утром Центрального рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.
- В следующем году мы приступим ко второй очереди реконструкции рынка - преобразование уличной его части, - сообщил GOROD48 о своих планах Дмитрий Двугрошев.
Сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен, кстати, не случилось. Реконструкция не привела к потере существующего товарного изобилия (внутри рынка - порядка 300 торговых мест, а с учетом уличной торговли в его дворе - 1200).
В апреле директор рынка Наталья Харькова обещала, что благоустройство рынка была постепенной и все работы, возможно, закончатся за год. Но, как оказалось, на все про все потребовалось пять месяцев. При этом рынок не закрывался ни на один день во время строительных работ.
- Недавно была благоустроена площадь Победы. В прошлом году отремонтирован проезд у рынка. Наступило время перемен и для нас. Нужно было двигаться вперед, ведь уже давно назрела необходимость изменить и технологии торговли, уйти от устаревшего советского дизайна, - считает председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев.
За лучшими практиками обустройства такого рода торговли председатель Совета областного Союза потребительских обществ ездил в столицу. Но даже самый хваленый Даниловский рынок Москвы, по мнению Дмитрия Двугрошева, не стал идеалом для Липецка.
- Липецк - не Москва. Например, на Даниловском рынке много точек общепита: туда москвичи просто заходят поесть. А на Центральный рынок люди приходят или приезжают закупаться продуктами. Мы захотели сделать его уютным, но главным его компонентом, конечно, оставили торговлю продовольственными товарами.
Кстати, картинки концепт-проекта архитекторов Аристовых не разошлись с тем, что получилось.
сравните картинку
с тем, что получилось...
Во-первых, на рынке появилось зонирование. «Поднял голову человек и все увидел», - говорит Дмитрий Двугрошев. Действительно, вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза.
Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора. Такие витрины-холодильники обеспечивают кратковременное хранение свежего мяса при температуре от 5 °С без какой-либо потери потребительских свойств.
В третьих, строители заменили входные ступени, обеспечили входы в рынок пандусами и сияющими на солнце хромированными поручнями, необходимыми инвалидам и пожилым людям.
Первый этап реконструкции официально открывающегося завтра утром Центрального рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.
- В следующем году мы приступим ко второй очереди реконструкции рынка - преобразование уличной его части, - сообщил GOROD48 о своих планах Дмитрий Двугрошев.
Сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен, кстати, не случилось. Реконструкция не привела к потере существующего товарного изобилия (внутри рынка - порядка 300 торговых мест, а с учетом уличной торговли в его дворе - 1200).
В апреле директор рынка Наталья Харькова обещала, что благоустройство рынка была постепенной и все работы, возможно, закончатся за год. Но, как оказалось, на все про все потребовалось пять месяцев. При этом рынок не закрывался ни на один день во время строительных работ.
25 1908
Работяга и безденежный
09 сентября 2019
14мкр
Игорь
УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Артурчик с Центрального рынка
Это любому
Лысый только отсосать
Ддн
Липецкие геи