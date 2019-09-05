Общество

54 минуты назад

Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок

25 1908
#Центральный рынок
Завтра в Липецке официально откроют Центральный рынок

Работы первой очереди съели 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ.

Идея реконструкции Центрального рынка в Липецке появилась с подачи врио губернатора Игоря Артамонова, который стал его постоянным покупателем сразу же после назначения на должность в октябре прошлого года. Председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев брошенный ему мяч принял и уже в марте родилась концепция преобразования построенного в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича его главного «круглого» помещения. А в апреле на рынок пришли строители.

- Недавно была благоустроена площадь Победы. В прошлом году отремонтирован проезд у рынка. Наступило время перемен и для нас. Нужно было двигаться вперед, ведь уже давно назрела необходимость изменить и технологии торговли, уйти от устаревшего советского дизайна, - считает председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев.

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За лучшими практиками обустройства такого рода торговли председатель Совета областного Союза потребительских обществ ездил в столицу. Но даже самый хваленый Даниловский рынок Москвы, по мнению Дмитрия Двугрошева, не стал идеалом для Липецка.

- Липецк - не Москва. Например, на Даниловском рынке много точек общепита: туда москвичи просто заходят поесть. А на Центральный рынок люди приходят или приезжают закупаться продуктами. Мы захотели сделать его уютным, но главным его компонентом, конечно, оставили торговлю продовольственными товарами.

Кстати, картинки концепт-проекта архитекторов Аристовых не разошлись с тем, что получилось.

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сравните картинку

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с тем, что получилось...

Во-первых, на рынке появилось зонирование. «Поднял голову человек и все увидел», - говорит Дмитрий Двугрошев. Действительно, вывески с большими красными буквами «мясо», «сало», «колбасные изделия», «птица» тут же бросаются в глаза.

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Во-вторых, холодильные витрины заменили старые гранитные и бетонные прилавки, к которым в летнее время были претензии у Роспотребнадзора. Такие витрины-холодильники обеспечивают кратковременное хранение свежего мяса при температуре от 5 °С без какой-либо потери потребительских свойств.

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В третьих, строители заменили входные ступени, обеспечили входы в рынок пандусами и сияющими на солнце хромированными поручнями, необходимыми инвалидам и пожилым людям.

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Первый этап реконструкции официально открывающегося завтра утром Центрального рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.

- В следующем году мы приступим ко второй очереди реконструкции рынка - преобразование уличной его части, - сообщил GOROD48 о своих планах Дмитрий Двугрошев.

Сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен, кстати, не случилось. Реконструкция не привела к потере существующего товарного изобилия (внутри рынка - порядка 300 торговых мест, а с учетом уличной торговли в его дворе - 1200).

В апреле директор рынка Наталья Харькова обещала, что благоустройство рынка была постепенной и все работы, возможно, закончатся за год. Но, как оказалось, на все про все потребовалось пять месяцев. При этом рынок не закрывался ни на один день во время строительных работ.

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25 1908
#Центральный рынок

Комментарии (26)

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Работяга и безденежный

3 секунды назад
Что мне смотреть на красивый павильон! Я хочу есть!
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09 сентября 2019

55 секунд назад
Плотников или Артамонов? Третьего не дано
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14мкр

1 минуту назад
Ай да Артамонов! Ай да недогубернатор! Все знает, все умеет! Особенно, как деньги через реконструкции отмывать, да в нужные карманы направлять! Такие в столицах уже достали, а провинция будет долго радоваться, да в ладоши хлопать свои денежки на замену бордюров на поребрики ежегодные выкладывая, да на асфальт со снегом тающий, да на плитку тротуарную ежегодно на новую коллекцию меняемую, да дорожки после ремонта рассыпающиеся. А еще ведь парки! Что ж, провинция, она на то и провинция, чтобы одурачиваться, да хлопать в ладоши чудесам столичным! Голосуйте за шестерку грефовскую, ставленника царского, недогубернатора и будет вам щастье. Тут и сказочке конец...
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Игорь

2 минуты назад
Посмотрим есть ли уаажение к себе трудового человека, или всё опустили руки? Может хотя бы о будущем своих детей задумаемся? В Советское время в первом классе писали - Рабы не мы, мы - не Рабы. Хочется верить, что мы ещё не Рабы...
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УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

2 минуты назад
Липецкая область-голосовать надо за любого кандидато , кроме едераста Артамонова ( сегодня на сайте)
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Артурчик с Центрального рынка

3 минуты назад
Липчане, я рассчитываю, что теперь и кэша в два раза больше будете класть в моё белое ведёрко!
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Это любому

5 минут назад
Ддн, здравомыслящему челоеку понятно. Разве что дырявый "гость" за едераста Артемона жопу рвёт.
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Лысый только отсосать

6 минут назад
Анна, у сказочного может.
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Ддн

7 минут назад
Сколько можно этой откровенной рекламы. Всем известно, что перед выборами кипит работа. Ну ведь не за свои кровные были проведены работы. Ведь не будет он отстаивать интересы работяг. Одна поддержка его бывшего босса Грефа говорит обо всём. Они работают на себя в первую очередь.
ответить

Липецкие геи

7 минут назад
Гость, Мы за ВРИО. Рад что ты с нами.
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