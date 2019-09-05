На «Первом канале» покажут драматическую историю липецкой семьи

Бабушка троих внуков хочет лишить свою дочь родительских прав.

Сегодня на «Первом канале» в шоу «Мужское/Женское» расскажут историю семьи из Липецкой области. В редакцию канала обратилась жительница Липецкой области Татьяна Худова, которая хочет лишить свою дочь родительских прав на троих детей.



«Последние пять лет ее дочь Екатерина сильно пьёт и совсем не занимается детьми, и это при том, что у старшей дочери эпилепсия, а у младшего сына проблемы с глазами. Бабушка винит во всём бывшего зятя, который, несмотря на развод, проживает вместе с Екатериной и, по мнению Татьяны, спаивает её дочь. Оба нигде не работают и пропивают детские пособия. Татьяна много лет обивает пороги социальных служб, однако ей не идут навстречу». Именно такая история указана в синопсисе шоу, которое назвали «Зять навылет».



Несмотря на то, что шоу покажут по ТВ только во второй половине дня, в интернете уже есть запись передачи.





