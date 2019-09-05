Общество

51 минуту назад

На «Первом канале» покажут драматическую историю липецкой семьи

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#шоу
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Бабушка троих внуков хочет лишить свою дочь родительских прав.

Сегодня на «Первом канале» в шоу «Мужское/Женское» расскажут историю семьи из Липецкой области. В редакцию канала обратилась жительница Липецкой области Татьяна Худова, которая хочет лишить свою дочь родительских прав на троих детей.

 «Последние пять лет ее дочь Екатерина сильно пьёт и совсем не занимается детьми, и это при том, что у старшей дочери эпилепсия, а у младшего сына проблемы с глазами. Бабушка винит во всём бывшего зятя, который, несмотря на развод, проживает вместе с Екатериной и, по мнению Татьяны, спаивает её дочь. Оба нигде не работают и пропивают детские пособия. Татьяна много лет обивает пороги социальных служб, однако ей не идут навстречу». Именно такая история указана в синопсисе шоу, которое назвали «Зять навылет».

Несмотря на то, что шоу покажут по ТВ только во второй половине дня, в интернете уже есть запись передачи.


6 1675
#шоу
1

Комментарии (6)

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48

1 минуту назад
опека ходит туда, где безопасно и приятно находиться, такой алкашни в городе и области навалом, и в этих семьях гибнут дети! органы опеки давно пора призвать к ответу за происходящее
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МИРОТВОРЕЦ

31 минуту назад
да да ... рожайте .... все для людей ... работы валом , зарплаты высокие , развивается страна !!!
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И снова многодетные "героини"

34 минуты назад
И дети счастливые, здоровые дети этих многодетных.))) Треш какой то просто!
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Дурь какая-то

35 минут назад
Как же все это задолбало....
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Белокопытова

35 минут назад
Не виноватая Я.
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И снова многодетные "героини"

44 минуты назад
И дети счастливые, здоровые дети этих многодетных.))) Треш какой то просто!
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