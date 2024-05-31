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А знаете ли вы
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сегодня, 09:14
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Знаете ли вы, что липецкое телевидение спас грек Папаопанасопуло?
О том, как в Липецке заработало телевидение, можно снять остросюжетный сериал.
В три с лишним раза выше Христорождественского собора
Официальным днем рождения липецкого телевидения считается 1960 год. Отсчет ведется от апрельского приказа министерства связи РСФСР о начале функционирования в Липецке радиотелецентра.
Тремя годами ранее в газете «Ленинское знамя» вышла заметка, рассказывающая о начале строительства телецентра.
8 сентября 1957 года газета пишет: «Началось строительство Липецкой ретрасляционной телевизионной станции (РТС). Срок ее пуска намечен на 1 мая 1958 года.
По примеру других городов, в частности Рязани, в помощь стройке включается общественность Липецка. Для оперативного решения вопросов строительства создана комиссия содействия во главе с секретарем обкома КПСС т. Жаричем»
Далее журналист Вольфсон с жаром описывает, как он добирался до Подгорного, где начиналось сооружение вышки: «...С бугра открывается панорама индустриального левобережья. Мажут голубое небо дымы из заводских труб, в марево прямо перед нами плывут домны, а далеко слева белеет колокольня собора. До города отсюда около девяти километров. Это самое высокое место в окрестностях Липецка.
Пока здесь ничего примечательного нет. Справа — чернеет пашня, слева — побуревшая трава, мирно пасутся коровы.
Стоит старенькая трехтонка. Группа рабочих копает канавку по прямоугольнику. Начальник строительного управления Nº 4 треста «Липецкстрой» т. Черномордик, начальник производственного отдела этого управления т. Давыдов и мастер объекта т. Шатов объясняют:
— Ведем разбивку жилого здания. Оно будет сооружаться первым. В нем на период строительства разместим конторку, кладовые. А мачта тут недалеко, пойдемте, — приглашают они.
Четыре квадрата, окопанные узенькими канавками. Тут станут опоры, «ноги» 180-метровой мачты, увенчанной 12-метровой антенной. 192 метра! Это в три с лишним раза выше собора.
Сейчас в центре будущей мачты воткнута тоненькая полутораметровая рейка. Но инженер Давыдов, увлекшись, говорит:
— Оттуда, сверху, виден Мичуринск!
И показывает в проплывающее над нами белоснежное облако.
Для сооружения мачты потребуется 236 тонн стальных труб. Это солидное сооружение! Но строить его нужно с большой точностью, от которой во многом зависит качество приема и передач.
При помощи радиорелейной связи антенна будет принимать сигналы Рязанской телевизионной станции, которая, как известно, ретранслирует программы Московского телецентра. Эти сигналы будут усиливаться и передаваться дальше. Липецкая ретранляционная станция обеспечит уверенный прием передач на телевизоры в радиусе примерно 60 километров. Таким образом, липецкие телезрители смогут смотреть программы Центральной студии телевидения одновременно с жителями Москвы, т. е. получат возможно увидеть спектакли столичных театров, репортажи о спортивных состязаниях, концерты и т. п. В общем, можно уже переставать завидовать москвичам.
Для зависти появился другой «объект» — жители близлежащих сел: Подгорного, Cырского, Ленино. Как говорят сведущие люди, телезрителям этих сел понадобятся только комнатные антенны.
Кто-нибудь из читателей может недоверчиво усмехнуться: на строительстве станции вынуты-де только первые кубометры земли, уже толкуют об антеннах!
Конечно, объем работ на строительстве большой. Надо соорудить и техническое здание, в котором разместят приемопередающее оборудование, и котельную, и гараж, несколько жилых домов. Только в нынешнем году предстоит выполнить строительно-монтажных работ на 400 тысяч рублей.
До 1 мая 1958 года — срока пуска ретрансляционной телевизионной станции остается неполных восемь месяцев. За такое же время построены РТС в Рязани, Тарту и других городах. Значит, такая возможность есть и у нас. Дело чести строителей, дело чести всей общественности города дать возможность липчанам смотреть следующий первомайский парад в Москве, не выходя из своих квартир.
Пожелав строителям всяческих успехов, мы уезжаем. По дороге нам встречается экскаватор. Он идет на стройку РТС
.
На складно все на бумаге. На деле же в Подгорном разворачивался целый кинофильм, перетекающий буквально в сериал.
Первые сигналы липецкого телевидения шли из квартирки на Опытной: липчанам показали сериал «Белый клык»
О становлении липецкого телевидения, двадцать лет назад рассказал газете «МГ» первый начальник Липецкой РТС Дмитрий Агапов.
В Липецке Агапов оказался совершенно случайно. В 1958 году он ехал с Дальнего Востока, где руководил высокочастотным цехом Амурской областной радиостанции в Брянск, куда его позвали на новую должность. Для пересадки Дмитрий Агапов остановился на несколько часов в Ельце.
– Поезд, который был мне нужен, шел поздно ночью, надо было как-то убить время, вот я и подумал: поеду-ка к братцам связистам, — рассказывал он журналисту «МГ».
Узнав о квалификации Агапова, ельчане тут же связались с областным управлением связи.
– Слушай, — сказал дальневосточнику начальник этого ведомства Тур, — в Липецке идет строительство телевизионной башни, и телецентра, рядом собирают четыре коттеджа, а у меня нет ни одного специалиста. Срочно садись в такси и приезжай.
Через полтора часа Агапов был в приемной Тура. Вид, открывавшийся из окон еще недостроенного здания Дома Советов (сейчас правительства области) настолько очаровал связиста, что тот согласился стать начальником телевизионной группы дирекции радиоретрансляционной сети.
Дмитрий Агапов. Фото из архива филиала РТРС «Липецкий ОРТПЦ»
36-летнему директору поручили строительство телецентра и наладку французского оборудования, которое уже было закуплено новолипецкими металлургами.
Пока шло строительство главного телецентра, Агапов с коллегами решил наладить малый любительский центр ТРСО – 20/7. Расположился он в двухэтажном домике на Опытной станции, из всего оборудования у первых в городе телевизионщиков была камера, транслятор и 25-метровая антенна.
Каждый вечер Агапов становился напротив побеленной стены, оператор Александр Титов наводил на него камеру:
— Внимание, начинает работать липецкое телевидение, смотрите трансляцию кинофильма «Белый клык», — говорил ведущий.
Фильмов у первых телевизионщиков было мало, поэтому их нарезали на 15 минутные серии и крутили неделями, сопровождая изредка ловившимися передачами из Воронежа.
Телевизор будущего первого секретаря обкома
Телевизоров же в 1959 году в городе было и того меньше — всего четыре: у первого секретаря обкома КПСС Константина Жукова, председателя исполкома облсовета Николая Пашкина, его зама Николая Корнеева, и у будущего руководителя области, а тогда начальника отдела обкома Григория Павлова.
Первый секретарь Липецкого обкома КПСС Константин Жуков
Тем не менее, мощности ТРСО хватало, для приема сигнала в Казинке. Иногда экспериментируя с дальним приемом, группа Дмитрия Андреевича умудрялась ловить сигнал из Рязанской области. Будучи первым, в городе ведущим Агапов был и единственным телемастером.
— У Григория Павлова был «Рубин –102» с диагональю 47 миллиметров, — вспоминал Дмитрий Михайлович. — Его жена постоянно меня спрашивала, отчего телевизор так часто ломается. Починил я его в очередной раз и предложил: «Давайте я вас этот «Рубин» куплю, жена Павлова, обрадовавшись, согласилась, и получила 270 рублей.
Купленный Агаповым агрегат вскоре стал составляющей частью Подгоренского телецентра. Когда тот заработал, ТРСО – 20/7 по приказу Министерства связи отправили в село Шушинское — место Ленинской ссылки.
Пьяный руфер, беспечный милиционер и гениальный грек
Подгоренский телецентр строился трудно, постоянно не хватало денег. Агапов метался между строителями, которые отказывались продолжать монтаж без финансирования и начальником промышленного отдела обкома Ярошенко. Тот обзванивал руководителей СМУ, собирал планерки, и начинал давить на строителей: дескать, деньги вам отдадут, пока изыщите средства на другом объекте.
Проходил месяц, другой финансирование опять прикрывали, и строительство замирало. С трудом башня телецентра доросла до 70 метров. Тогда-то и пригодился павловский «Рубин»: видеосигнал с уже смонтированного французского оборудования шел на этот телевизор, а с него поступал на передатчик. С помощью всей это техники липчане смотрели программы Воронежского и Центрального каналов. Тогда число горожан – владельцев телевизоров уже перевалило за две сотни. Тем не менее, купить «Рубины» и «Темпы» в Липецке можно было только в одном месте: на улице Зегеля в магазине, который позже прозвали «Обкомовским».
В конце концов, вышку достроили.
— Помню, тогда меня в партию принимали, а я на собрание опоздал. Естественно спрашивают: «Почему?». Объясняю: «Товарищи коммунисты, извините, но сегодня антенна на башне установлена на отметке 180 метров. Тут и «ура» закричали и в ладоши захлопали, и партийцем меня сделали, — вспоминал Дмитрий Агапов.
Построенную с таким трудом вышку чуть не погубил пьяный житель Подгорного: он с чего-то решил забраться на вершину 200 метровой конструкции.
—Когда я увидел ползущую по антенне фигуру, обомлел. Там же дюралевые вибраторы. Погнет и все труды насмарку. Побежал домой, схватил ружье, позвал охранника, и стали мы поджидать альпиниста. Когда спустился, арестовали. Думаем если вибраторы повредил, посадим дурака, к счастью для него и нас все обошлось, — рассказывал Дмитрий Агапов.
Сержант, задержавший верхолаза, отличился еще больше: выйдя из караулки, он чистил табельный пистолет и случайно выстрелил прямо в уникальный немецкий кабель. 40 метров кабеля надо было отрезать, или заделывать. Резать жалко, решили поставить латку. Однако специалиста способного на такой труд под рукой у Агапова не было. Спас телецентр лекальщик ЛТЗ грек Папаопанасопуло. Его работа оказалась настолько ювелирной, что место прострела не смогли найти даже при тщательном осмотре.
Построив центр и смонтировав оборудование, запустив показ телевидения для липчан, Агапов попросился перевести его в Липецк, так как, по сути, необходимость в нем отпала, и его сыну необходимо было идти в первый класс. Его просьбу удовлетворили. Параллельно запуску телевещания в Липецке создавалось телеателье, которое занималось ремонтом и установкой телевизоров. Его Дмитрий Агапов и возглавил. А затем создателя липецкого телевидения привлекли к монтированию правительственной линии магистральной связи. До пенсии Дмитрий Михайлович Агапов работал главным инженером подземметаллозащиты «Липецкоблгаза».
В 1991 году в Липецке ввели в эксплуатацию вторую телевизионную мачту высотой 354 м — в Кузьминских Отвержках. Впервые мачту монтировали не с помощью перемещающегося по конструкциям вверх крана, а с использованием вертолета (Фото РТС). К тому моменту телевидение уже было в каждом доме, с цветной картинкой, и требовалось лишь увеличивать зону покрытия, количество принимаемых телепрограмм, улучшать качество сигнала.
Фото из архива филиала РТРС «Липецкий ОРТПЦ»
Телевидение сегодня
Со времен ТРСО – 20/7 и телевизора начальника отдела обкома, а потом и его первого секретаря Григория Павлова, телевидение пережило несколько революций. Ни одному футуристу 50-х не пришло бы в голову, что через полсотни лет все телевидение планеты вместе со связью и миллионами разных удобств и услуг, развлечений уместится на ладони и станет доступным каждому. Но, несмотря на то, что интернет-чудо нас нисколько не удивляет — привыкли, все еще продолжает существовать и «классика». Причем сдаваться она не собирается.
— Начиная с 2011 года мы перевели телевидение на цифровой стандарт, — рассказывает директор филиала РТРС «Липецкий ОРТПЦ» Алексей Болучевский. — Обе телемачты — подгоренская и кузьмино-отвержская — работают уже на новом оборудовании. Для зрителей переход на цифровое вещание прошёл безболезненно — для старых телевизоров в продаже появились недорогие приставки, а новые телевизоры уже могут принимать цифру на дециметровую антенну. В Липецкой области стопроцентный охват — то есть 20 телеканалов можно смотреть в любом ее уголке. Зрителей очень много. Мы это видим по шквалу звонков, как только начинаем проводить профилактические работы на оборудовании и временно отключаем сигнал.
На главном фото телевизор «Рекорд» в реконструкции комнаты 60-х годов (липецкий музей декоративного и прикладного искусства).
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