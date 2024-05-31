Знаете ли вы, что липецкое телевидение спас грек Папаопанасопуло?

О том, как в Липецке заработало телевидение, можно снять остросюжетный сериал.

Официальным днем рождения липецкого телевидения считается 1960 год. Отсчет ведется от апрельского приказа министерства связи РСФСР о начале функционирования в Липецке радиотелецентра.Тремя годами ранее в газете «Ленинское знамя» вышла заметка, рассказывающая о начале строительства телецентра.8 сентября 1957 года газета пишет: «Началось строительство Липецкой ретрасляционной телевизионной станции (РТС). Срок ее пуска намечен на 1 мая 1958 года.По примеру других городов, в частности Рязани, в помощь стройке включается общественность Липецка. Для оперативного решения вопросов строительства создана комиссия содействия во главе с секретарем обкома КПСС т. Жаричем»Далее журналист Вольфсон с жаром описывает, как он добирался до Подгорного, где начиналось сооружение вышки: «...С бугра открывается панорама индустриального левобережья. Мажут голубое небо дымы из заводских труб, в марево прямо перед нами плывут домны, а далеко слева белеет колокольня собора. До города отсюда около девяти километров. Это самое высокое место в окрестностях Липецка.Пока здесь ничего примечательного нет. Справа — чернеет пашня, слева — побуревшая трава, мирно пасутся коровы.Стоит старенькая трехтонка. Группа рабочих копает канавку по прямоугольнику. Начальник строительного управления Nº 4 треста «Липецкстрой» т. Черномордик, начальник производственного отдела этого управления т. Давыдов и мастер объекта т. Шатов объясняют:— Ведем разбивку жилого здания. Оно будет сооружаться первым. В нем на период строительства разместим конторку, кладовые. А мачта тут недалеко, пойдемте, — приглашают они.Четыре квадрата, окопанные узенькими канавками. Тут станут опоры, «ноги» 180-метровой мачты, увенчанной 12-метровой антенной. 192 метра! Это в три с лишним раза выше собора.Сейчас в центре будущей мачты воткнута тоненькая полутораметровая рейка. Но инженер Давыдов, увлекшись, говорит:— Оттуда, сверху, виден Мичуринск!И показывает в проплывающее над нами белоснежное облако.Для сооружения мачты потребуется 236 тонн стальных труб. Это солидное сооружение! Но строить его нужно с большой точностью, от которой во многом зависит качество приема и передач.При помощи радиорелейной связи антенна будет принимать сигналы Рязанской телевизионной станции, которая, как известно, ретранслирует программы Московского телецентра. Эти сигналы будут усиливаться и передаваться дальше. Липецкая ретранляционная станция обеспечит уверенный прием передач на телевизоры в радиусе примерно 60 километров. Таким образом, липецкие телезрители смогут смотреть программы Центральной студии телевидения одновременно с жителями Москвы, т. е. получат возможно увидеть спектакли столичных театров, репортажи о спортивных состязаниях, концерты и т. п. В общем, можно уже переставать завидовать москвичам.Для зависти появился другой «объект» — жители близлежащих сел: Подгорного, Cырского, Ленино. Как говорят сведущие люди, телезрителям этих сел понадобятся только комнатные антенны.Кто-нибудь из читателей может недоверчиво усмехнуться: на строительстве станции вынуты-де только первые кубометры земли, уже толкуют об антеннах!Конечно, объем работ на строительстве большой. Надо соорудить и техническое здание, в котором разместят приемопередающее оборудование, и котельную, и гараж, несколько жилых домов. Только в нынешнем году предстоит выполнить строительно-монтажных работ на 400 тысяч рублей.До 1 мая 1958 года — срока пуска ретрансляционной телевизионной станции остается неполных восемь месяцев. За такое же время построены РТС в Рязани, Тарту и других городах. Значит, такая возможность есть и у нас. Дело чести строителей, дело чести всей общественности города дать возможность липчанам смотреть следующий первомайский парад в Москве, не выходя из своих квартир.Пожелав строителям всяческих успехов, мы уезжаем. По дороге нам встречается экскаватор. Он идет на стройку РТСНа складно все на бумаге. На деле же в Подгорном разворачивался целый кинофильм, перетекающий буквально в сериал.О становлении липецкого телевидения, двадцать лет назад рассказал газете «МГ» первый начальник Липецкой РТС Дмитрий Агапов.В Липецке Агапов оказался совершенно случайно. В 1958 году он ехал с Дальнего Востока, где руководил высокочастотным цехом Амурской областной радиостанции в Брянск, куда его позвали на новую должность. Для пересадки Дмитрий Агапов остановился на несколько часов в Ельце.– Поезд, который был мне нужен, шел поздно ночью, надо было как-то убить время, вот я и подумал: поеду-ка к братцам связистам, — рассказывал он журналисту «МГ».Узнав о квалификации Агапова, ельчане тут же связались с областным управлением связи.– Слушай, — сказал дальневосточнику начальник этого ведомства Тур, — в Липецке идет строительство телевизионной башни, и телецентра, рядом собирают четыре коттеджа, а у меня нет ни одного специалиста. Срочно садись в такси и приезжай.Через полтора часа Агапов был в приемной Тура. Вид, открывавшийся из окон еще недостроенного здания Дома Советов (сейчас правительства области) настолько очаровал связиста, что тот согласился стать начальником телевизионной группы дирекции радиоретрансляционной сети.36-летнему директору поручили строительство телецентра и наладку французского оборудования, которое уже было закуплено новолипецкими металлургами.Пока шло строительство главного телецентра, Агапов с коллегами решил наладить малый любительский центр ТРСО – 20/7. Расположился он в двухэтажном домике на Опытной станции, из всего оборудования у первых в городе телевизионщиков была камера, транслятор и 25-метровая антенна.Каждый вечер Агапов становился напротив побеленной стены, оператор Александр Титов наводил на него камеру:— Внимание, начинает работать липецкое телевидение, смотрите трансляцию кинофильма «Белый клык», — говорил ведущий.Фильмов у первых телевизионщиков было мало, поэтому их нарезали на 15 минутные серии и крутили неделями, сопровождая изредка ловившимися передачами из Воронежа.Телевизоров же в 1959 году в городе было и того меньше — всего четыре: у первого секретаря обкома КПСС Константина Жукова, председателя исполкома облсовета Николая Пашкина, его зама Николая Корнеева, и у будущего руководителя области, а тогда начальника отдела обкома Григория Павлова.Тем не менее, мощности ТРСО хватало, для приема сигнала в Казинке. Иногда экспериментируя с дальним приемом, группа Дмитрия Андреевича умудрялась ловить сигнал из Рязанской области. Будучи первым, в городе ведущим Агапов был и единственным телемастером.— У Григория Павлова был «Рубин –102» с диагональю 47 миллиметров, — вспоминал Дмитрий Михайлович. — Его жена постоянно меня спрашивала, отчего телевизор так часто ломается. Починил я его в очередной раз и предложил: «Давайте я вас этот «Рубин» куплю, жена Павлова, обрадовавшись, согласилась, и получила 270 рублей.Купленный Агаповым агрегат вскоре стал составляющей частью Подгоренского телецентра. Когда тот заработал, ТРСО – 20/7 по приказу Министерства связи отправили в село Шушинское — место Ленинской ссылки.Подгоренский телецентр строился трудно, постоянно не хватало денег. Агапов метался между строителями, которые отказывались продолжать монтаж без финансирования и начальником промышленного отдела обкома Ярошенко. Тот обзванивал руководителей СМУ, собирал планерки, и начинал давить на строителей: дескать, деньги вам отдадут, пока изыщите средства на другом объекте.Проходил месяц, другой финансирование опять прикрывали, и строительство замирало. С трудом башня телецентра доросла до 70 метров. Тогда-то и пригодился павловский «Рубин»: видеосигнал с уже смонтированного французского оборудования шел на этот телевизор, а с него поступал на передатчик. С помощью всей это техники липчане смотрели программы Воронежского и Центрального каналов. Тогда число горожан – владельцев телевизоров уже перевалило за две сотни. Тем не менее, купить «Рубины» и «Темпы» в Липецке можно было только в одном месте: на улице Зегеля в магазине, который позже прозвали «Обкомовским».В конце концов, вышку достроили.— Помню, тогда меня в партию принимали, а я на собрание опоздал. Естественно спрашивают: «Почему?». Объясняю: «Товарищи коммунисты, извините, но сегодня антенна на башне установлена на отметке 180 метров. Тут и «ура» закричали и в ладоши захлопали, и партийцем меня сделали, — вспоминал Дмитрий Агапов.Построенную с таким трудом вышку чуть не погубил пьяный житель Подгорного: он с чего-то решил забраться на вершину 200 метровой конструкции.—Когда я увидел ползущую по антенне фигуру, обомлел. Там же дюралевые вибраторы. Погнет и все труды насмарку. Побежал домой, схватил ружье, позвал охранника, и стали мы поджидать альпиниста. Когда спустился, арестовали. Думаем если вибраторы повредил, посадим дурака, к счастью для него и нас все обошлось, — рассказывал Дмитрий Агапов.Сержант, задержавший верхолаза, отличился еще больше: выйдя из караулки, он чистил табельный пистолет и случайно выстрелил прямо в уникальный немецкий кабель. 40 метров кабеля надо было отрезать, или заделывать. Резать жалко, решили поставить латку. Однако специалиста способного на такой труд под рукой у Агапова не было. Спас телецентр лекальщик ЛТЗ грек Папаопанасопуло. Его работа оказалась настолько ювелирной, что место прострела не смогли найти даже при тщательном осмотре.Построив центр и смонтировав оборудование, запустив показ телевидения для липчан, Агапов попросился перевести его в Липецк, так как, по сути, необходимость в нем отпала, и его сыну необходимо было идти в первый класс. Его просьбу удовлетворили. Параллельно запуску телевещания в Липецке создавалось телеателье, которое занималось ремонтом и установкой телевизоров. Его Дмитрий Агапов и возглавил. А затем создателя липецкого телевидения привлекли к монтированию правительственной линии магистральной связи. До пенсии Дмитрий Михайлович Агапов работал главным инженером подземметаллозащиты «Липецкоблгаза».В 1991 году в Липецке ввели в эксплуатацию вторую телевизионную мачту высотой 354 м — в Кузьминских Отвержках. Впервые мачту монтировали не с помощью перемещающегося по конструкциям вверх крана, а с использованием вертолета (Фото РТС). К тому моменту телевидение уже было в каждом доме, с цветной картинкой, и требовалось лишь увеличивать зону покрытия, количество принимаемых телепрограмм, улучшать качество сигнала.Со времен ТРСО – 20/7 и телевизора начальника отдела обкома, а потом и его первого секретаря Григория Павлова, телевидение пережило несколько революций. Ни одному футуристу 50-х не пришло бы в голову, что через полсотни лет все телевидение планеты вместе со связью и миллионами разных удобств и услуг, развлечений уместится на ладони и станет доступным каждому. Но, несмотря на то, что интернет-чудо нас нисколько не удивляет — привыкли, все еще продолжает существовать и «классика». Причем сдаваться она не собирается.— Начиная с 2011 года мы перевели телевидение на цифровой стандарт, — рассказывает директор филиала РТРС «Липецкий ОРТПЦ» Алексей Болучевский. — Обе телемачты — подгоренская и кузьмино-отвержская — работают уже на новом оборудовании. Для зрителей переход на цифровое вещание прошёл безболезненно — для старых телевизоров в продаже появились недорогие приставки, а новые телевизоры уже могут принимать цифру на дециметровую антенну. В Липецкой области стопроцентный охват — то есть 20 телеканалов можно смотреть в любом ее уголке. Зрителей очень много. Мы это видим по шквалу звонков, как только начинаем проводить профилактические работы на оборудовании и временно отключаем сигнал.