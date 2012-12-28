Кратковременные дожди с грозой и снова до +30 ожидаются в понедельник в Липецкой области

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе будет оказывать влияние атмосферные фронты: в Липецкой области 3 и 5 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 16 м/с, 4 июня существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.На всей территории области установилась высокая, 4 класса, пожароопасность лесов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/сек, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +13 до +18 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди с грозой. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 3 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.