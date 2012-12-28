Липецкий долгострой пригодился для утиного семейства

Утка с утятами разгуливали по парковке, рискуя оказаться под колесами машин

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1 июня на территории Октябрьского рынка появилась утка с утятами. Люди, находившиеся там испугались за выводок, так как птицы ходили и по парковке и могли попасть под колеса автомобилей.Уточки хотели пить – они бежали и к небольшой разлитой на порожке магазинов лужице.Как рассказала GOROD48 автор видео Людмила Патарецкая, затем несколько человек стали направлять выводок в сторону долгостроя на углу проспекта 60 лет СССР и Победы и сопроводили до этого места, где выводок с комфортом и расположился. Фундамент долгостроя залит водой – самое место для уток. Людям сооружение уже не нужно много лет.