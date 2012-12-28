Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Подгорном отец достал из пруда тело утонувшего сына
Происшествия
В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот
Происшествия
Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29
Погода в Липецке
Как многим нужен ты — и это докажут летом комары
Общество
В Липецкой области официально зарегистрирован 61 пляж
Общество
Липецкий долгострой пригодился для утиного семейства
Общество
Жительница Нижегородской области обокрала пенсионерку в Липецке
Происшествия
В Липецке уже продают местную клубнику
Общество
На пешеходной дорожке Петровского спуска открыт люк коллектора
Происшествия
Читать все
В нескольких метрах от праздничных гуляний из канализации бьёт фонтан из нечистот
Происшествия
В Подгорном отец достал из пруда тело утонувшего сына
Происшествия
Как многим нужен ты — и это докажут летом комары
Общество
Жаркое воскресенье: в Липецкой области небольшие дожди и до +29
Погода в Липецке
Жительница Нижегородской области обокрала пенсионерку в Липецке
Происшествия
В Липецкой области официально зарегистрирован 61 пляж
Общество
Липецкий долгострой пригодился для утиного семейства
Общество
В Липецке уже продают местную клубнику
Общество
На пешеходной дорожке Петровского спуска открыт люк коллектора
Происшествия
Читать все
Общество
472
сегодня, 10:04
4

Липецкий долгострой пригодился для утиного семейства

Утка с утятами разгуливали по парковке, рискуя оказаться под колесами машин

1 июня на территории Октябрьского рынка появилась утка с утятами. Люди, находившиеся там испугались за выводок, так как птицы ходили и по парковке и могли попасть под колеса автомобилей.

Уточки хотели пить – они бежали и к небольшой разлитой на порожке магазинов лужице.

Как рассказала GOROD48 автор видео Людмила Патарецкая, затем несколько человек стали направлять выводок в сторону долгостроя на углу проспекта 60 лет СССР и Победы и сопроводили до этого места, где выводок с комфортом и расположился. Фундамент долгостроя залит водой – самое место для уток. Людям сооружение уже не нужно много лет.
утки
0
0
0
5
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Рыбак
5 минут назад
Там уже карась до полкила ловится
Ответить
Шеф Повар
10 минут назад
Утиное мясо пальчики оближешь
Ответить
Марго
6 минут назад
Да вы что, внчно голодный?!?
Ответить
да уж
48 минут назад
Мэру тоже не нужно сооружение.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru