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сегодня, 15:54
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Десятилетнюю девочку избила взрослая женщина в День защиты детей

Конфликт между детьми и взрослой дамой произошел в пейнтбольном клубе

1 июня группа одноклассников отправилась в пейнтбольный клуб, расположенный в лесу у Силикатных озер отметить выпуск из начальной школы. С детьми находилась и учительница.

«Около 20.00 мне позвонила родительница из нашего класса и сообщила, что произошел словесный конфликт между детьми на площадке и мою несовершеннолетнюю дочь 10 лет избила неизвестная пьяная женщина, нанеся ей удар по затылку, по правой руке и схватив сзади за волосы. Она унижала ребенка матерными словами «шлюха», «твоя мать проститутка», в присутствии других детей. У ребенка был сильный испуг, она плакала и ее не могли успокоить. Мы с мужем сразу же выехали на место происшествия. По дороге я связалась с администрацией клуба и попросила обеспечить безопасность моего ребенка до моего приезда. Были вызваны сотрудники ГБР. Прибыв в клуб, я вызвала полицию и попросила эту женщину не покидать место происшествия до приезда полиции. Она вела себя неадекватно, кричала на меня и сразу же покинула клуб в сопровождении неизвестного мужчины на автомобиле Мазда СХ 5 красного цвета. Мы поехали в отделении полиции, написали заявление, в больницу, где был зафиксирован ушиб мягких тканей волосистой части головы. Были нарушены права моего ребенка, она была подвергнута физическому и психологическому насилию. Прошу взять под контроль эту ситуацию», - написала в редакцию мама девочки.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка.
избиение
оскорбление
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Я
6 минут назад
Сейчас дети всегда правы ,не уступят,оговариваются,на замечания не реагируют
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Правда
8 минут назад
Детей надо воспитывать не оговариваться со взрослыми,уходить от конфликта,не лезть на рожон,от пьяных людей держаться подальше и т.д.
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Катюша
14 минут назад
Надо было психиатрическую бригаду вызывать и вязать психопатку,она же опасна для общества.К сожалению сейчас много таких озверевших.......
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I’m
24 минуты назад
Ничего ей не будет, она же женщина, максимум штраф.
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СССР
37 минут назад
А мы в эти годы не играли в пентбол, а свёклу пололи в поле на жаре.
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Житель
40 минут назад
Номер этой повозки в студию!!!!!
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