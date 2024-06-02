Десятилетнюю девочку избила взрослая женщина в День защиты детей

Конфликт между детьми и взрослой дамой произошел в пейнтбольном клубе

1 июня группа одноклассников отправилась в пейнтбольный клуб, расположенный в лесу у Силикатных озер отметить выпуск из начальной школы. С детьми находилась и учительница.«Около 20.00 мне позвонила родительница из нашего класса и сообщила, что произошел словесный конфликт между детьми на площадке и мою несовершеннолетнюю дочь 10 лет избила неизвестная пьяная женщина, нанеся ей удар по затылку, по правой руке и схватив сзади за волосы. Она унижала ребенка матерными словами «шлюха», «твоя мать проститутка», в присутствии других детей. У ребенка был сильный испуг, она плакала и ее не могли успокоить. Мы с мужем сразу же выехали на место происшествия. По дороге я связалась с администрацией клуба и попросила обеспечить безопасность моего ребенка до моего приезда. Были вызваны сотрудники ГБР. Прибыв в клуб, я вызвала полицию и попросила эту женщину не покидать место происшествия до приезда полиции. Она вела себя неадекватно, кричала на меня и сразу же покинула клуб в сопровождении неизвестного мужчины на автомобиле Мазда СХ 5 красного цвета. Мы поехали в отделении полиции, написали заявление, в больницу, где был зафиксирован ушиб мягких тканей волосистой части головы. Были нарушены права моего ребенка, она была подвергнута физическому и психологическому насилию. Прошу взять под контроль эту ситуацию», - написала в редакцию мама девочки.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка.