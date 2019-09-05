Общество

31 минуту назад

Героев шоу «Первого канала» лишили родительских прав

918
#родительские права #шоу
Героев шоу «Первого канала» лишили родительских прав

Родители троих детей не смогли встать на путь исправления. Теперь две их дочери и сын живут с бабушкой.

Сегодня в шоу «Мужское/Женское» Первого канала  покажут историю семьи из Липецкой области. Как удалось выяснить GOROD48, передачу с участием липчан сняли еще в апреле. За это время ситуация в семье героев передачи изменилась. Попытки жительницы области лишить пьющую дочь родительских прав и забрать у нее внуков увенчались успехом. Суд лишил женщину и ее второго мужа прав на детей, которые теперь живут вместе с бабушкой.

- За семьей наблюдали органы профилактики с того момента, как у взрослых появились проблемы с алкоголем. Пьющие супруги состояли на учете в системе органов профилактики, их ситуацию знали и правоохранительные органы, и органы социальной защиты, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Семью пытались сохранить. Супругам оказывали адресную помощь, помогали с лечением и трудоустройством, обеспечивали их едой и одеждой, выдавали путевки на санаторное лечение. С семьей работали педагоги и психологи, юристы. К сожалению, все принятые меры не привели к положительному результату и родители не встали на путь исправления. Суду пришлось принять крайние меры и разлучить мать и детей, лишить женщину и ее второго мужа, от которой у нее двое младших детей, родительских прав.

Сейчас все дети — две девочки 9 и 15 лет и 5-летний мальчик — живут с бабушкой. Она оформила опекунство над младшими внуками. Отец старшей внучки не лишен родительских прав и поддерживает дочь. Восстановить родительские права могут и женщина со вторым мужем, но если только встанут на путь исправления и докажут суду, что смогут нормально и в приемлемых условиях воспитывать детей.
918
#родительские права #шоу

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