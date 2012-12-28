Общество
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18 минут назад
В Липецке холодную воду отключат на пяти улицах
«РВК-Липецк» будет проводить 3 июня плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, временные ограничения подачи холодной воды затронут потребителей пяти улиц, предупредили в компании.
Машины с водой будут находиться по адресам: улица Тельмана, 116, улица Крайняя, 6, улица Нижняя Логовая, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 июня работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) могут возникнуть у потребителей на улицах Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Грушевой, Малиновой, Ореховой, Папанина, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Васильковой, Земляничной, Ромашковой, адмирала Макарова, Дзержинского, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, Жасминовом, на площадях Заводской, Мира, по проспекту Мира.
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