В Липецке холодную воду отключат на пяти улицах

«РВК-Липецк» будет проводить 3 июня плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города, временные ограничения подачи холодной воды затронут потребителей пяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 116, 116б, 116а/1, стр. 25, 17 стр. 2, 162, 164/1, 164а, 164 лит. Ж, 164б, 164в, 164, 164г по улице Тельмана, №№ 14, 17, 17а, 20 по улице Нестерова, №№ 17/2, 17, 36 по улице 8 Марта, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, ст. 6 по улице Крайней, №№ 6, 7, 9, 11 по улице Нижней Логовой.Машины с водой будут находиться по адресам: улица Тельмана, 116, улица Крайняя, 6, улица Нижняя Логовая, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 июня работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) могут возникнуть у потребителей на улицах Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Грушевой, Малиновой, Ореховой, Папанина, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Васильковой, Земляничной, Ромашковой, адмирала Макарова, Дзержинского, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, Жасминовом, на площадях Заводской, Мира, по проспекту Мира.