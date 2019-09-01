Общество

сегодня, 13:05

Открытие движения по проспекту Победы – гонять пока рано

23 3632
#проспект Победы #благоустройство
5
Открытие движения по проспекту Победы – гонять пока рано

Сегодня власти объявили об открытии для проезда реконструируемого проспекта Победы в ближайшие 12 часов. Мы решили посмотреть, как обстоят дела на стройке года.

На въезде со стороны Кольцевой уже сейчас заторы. Автомобили липчан, такси и автобусы снуют туда-сюда по узкому проезду. Здесь еще нет асфальта, поэтому иногда возникают трудности.

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Почему движение в этой части реконструируемого участка проспекта не откроется полноценно? Здесь со стороны автовокзала до сих пор продолжается обуcтройство ливневой канализации. А если быть точнее – подсоединение ее к коллектору. Из-за невыясненных до сих пор причин траншею залило водой, поэтому сегодня строители и аварийщики помпами пытаются откачать воду, чтобы закончить начатое.

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На 100-метровом отрезке от Кольцевой до остановки у автовоказала еще нет асфальта, поэтому желающим проехать в сторону памятника Танкистам приходится практически полностью останавливаться перед большой ступенькой. Хотя, не все жалеют подвеску.

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Далее до пересечения проспекта с трамвайными путями у остановки «Улица Буденного» мы увидели ровный асфальт с желтой разметкой.

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Ее наносили на наших глазах. Местами идут доработки проезжей части. В месте пересечения с трамвайными путями нового асфальта пока нет. Поэтому, как и прежде, переезд будет служить своего рода искусственной неровностью.

ыапфап.jpg

До примыкания проспекта к кольцевой развязке вокруг памятника Танкистам, дела с покрытием обстоят лучше. Но ровного примыкания пока нет – здесь также существует ступенька. 

23 3632
#проспект Победы #благоустройство
5

Комментарии (23)

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жуть-жуткая!

5 минут назад
Тяп-ляп и всё готово! Это жуть-жуткая -смотрю из окна квартиры вчера вечером, дорога освещена( фонари ярко светят), сегодня утром уже разметку желтую нарисовали-- хотела уже обрадоваться окончанию работ на дороге по пр. Победы, а оно вон как выходит- всё лето строили у автовокзала и не фига не построили, а в районе кольца Памятник танкистам 3 полосы сделали ещё при Гулевском ( Захаров делал, СУ-5) вот и выходит , что сделали видимость работ за 3 дня и ленточку Артамонов перед выборами повесит, типа, дорогу построили, всё как обещал.
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Гуля

6 минут назад
Да что вы пристали, с этой дорогой???
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Мда)))

8 минут назад
Не понимаю, опять пропало 2 полосы. Обещали 6-осталось 4 как и было) мда)
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Власть-жульё

9 минут назад
Денег не хватило на 6 полос....не успели, все деньги по карманам администрации распихали.жалкие позорные воришки!зачем говорить что будет широкая дорога...надо говорить что делать будем на 10 лет и не меньше...небось опять весной со снегом растаит.детям во дворах детские плошадки не сделают.во дворе живёт зам мера, а плошадка говно и ему всёравно....так со всем у нас
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111

9 минут назад
Житель, в 43 ей кадетской школе,тоже 1 сентября начали делать крышу.За то деректрисса там Астахова,такая стоумовая))).
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Лысый

9 минут назад
Уйди по-тихому и угаркину с собой забери. Клоуны едирасты.
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Не понимаю

12 минут назад
В чём была суть реконструкции? Обещали по три полосы в каждом направлении. Опять намахалово, пустословы!
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Жалкое подобие правой руки

14 минут назад
Я то же гонять перестал, когда женился.
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Опять 25)))

17 минут назад
Где бл 6 полос ски,
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Гыгы

18 минут назад
Спешили. Недоделали. Ждем первые аварии и столкновения!
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