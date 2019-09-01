сегодня, 13:05
Открытие движения по проспекту Победы – гонять пока рано
Сегодня власти объявили об открытии для проезда реконструируемого проспекта Победы в ближайшие 12 часов. Мы решили посмотреть, как обстоят дела на стройке года.
Почему движение в этой части реконструируемого участка проспекта не откроется полноценно? Здесь со стороны автовокзала до сих пор продолжается обуcтройство ливневой канализации. А если быть точнее – подсоединение ее к коллектору. Из-за невыясненных до сих пор причин траншею залило водой, поэтому сегодня строители и аварийщики помпами пытаются откачать воду, чтобы закончить начатое.
На 100-метровом отрезке от Кольцевой до остановки у автовоказала еще нет асфальта, поэтому желающим проехать в сторону памятника Танкистам приходится практически полностью останавливаться перед большой ступенькой. Хотя, не все жалеют подвеску.
Далее до пересечения проспекта с трамвайными путями у остановки «Улица Буденного» мы увидели ровный асфальт с желтой разметкой.
Ее наносили на наших глазах. Местами идут доработки проезжей части. В месте пересечения с трамвайными путями нового асфальта пока нет. Поэтому, как и прежде, переезд будет служить своего рода искусственной неровностью.
До примыкания проспекта к кольцевой развязке вокруг памятника Танкистам, дела с покрытием обстоят лучше. Но ровного примыкания пока нет – здесь также существует ступенька.
жуть-жуткая!
Гуля
Мда)))
Власть-жульё
111
Лысый
Не понимаю
Жалкое подобие правой руки
Опять 25)))
Гыгы