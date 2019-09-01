Открытие движения по проспекту Победы – гонять пока рано

Сегодня власти объявили об открытии для проезда реконструируемого проспекта Победы в ближайшие 12 часов. Мы решили посмотреть, как обстоят дела на стройке года.









Почему движение в этой части реконструируемого участка проспекта не откроется полноценно? Здесь со стороны автовокзала до сих пор продолжается обуcтройство ливневой канализации. А если быть точнее – подсоединение ее к коллектору. Из-за







На 100-метровом отрезке от Кольцевой до остановки у автовоказала еще нет асфальта, поэтому желающим проехать в сторону памятника Танкистам приходится практически полностью останавливаться перед большой ступенькой. Хотя, не все жалеют подвеску.















Далее до пересечения проспекта с трамвайными путями у остановки «Улица Буденного» мы увидели ровный асфальт с желтой разметкой.







Ее наносили на наших глазах. Местами идут доработки проезжей части. В месте пересечения с трамвайными путями нового асфальта пока нет. Поэтому, как и прежде, переезд будет служить своего рода искусственной неровностью.







До примыкания проспекта к кольцевой развязке вокруг памятника Танкистам, дела с покрытием обстоят лучше. Но ровного примыкания пока нет – здесь также существует ступенька.



На въезде со стороны Кольцевой уже сейчас заторы. Автомобили липчан, такси и автобусы снуют туда-сюда по узкому проезду. Здесь еще нет асфальта, поэтому иногда возникают трудности.Почему движение в этой части реконструируемого участка проспекта не откроется полноценно? Здесь со стороны автовокзала до сих пор продолжается обуcтройство ливневой канализации. А если быть точнее – подсоединение ее к коллектору. Из-за невыясненных до сих пор причин траншею залило водой , поэтому сегодня строители и аварийщики помпами пытаются откачать воду, чтобы закончить начатое.На 100-метровом отрезке от Кольцевой до остановки у автовоказала еще нет асфальта, поэтому желающим проехать в сторону памятника Танкистам приходится практически полностью останавливаться перед большой ступенькой. Хотя, не все жалеют подвеску.Далее до пересечения проспекта с трамвайными путями у остановки «Улица Буденного» мы увидели ровный асфальт с желтой разметкой.Ее наносили на наших глазах. Местами идут доработки проезжей части. В месте пересечения с трамвайными путями нового асфальта пока нет. Поэтому, как и прежде, переезд будет служить своего рода искусственной неровностью.До примыкания проспекта к кольцевой развязке вокруг памятника Танкистам, дела с покрытием обстоят лучше. Но ровного примыкания пока нет – здесь также существует ступенька.