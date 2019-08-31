Общество

сегодня, 09:35

Продолжается поиск источника утечки воды на проспекте Победы

14 629
#водоснабжение
Продолжается поиск источника утечки воды на проспекте Победы

Сегодня на проспекте Победы в районе автовокзала продолжаются работы по поиску источника утечки воды, которая была обнаружена 29 августа во время реконструкции дорожного полотна. Предполагалось, что вода вытекает из водовода диаметров 400 мм.

Загрузка плеера
Вчера аварийные бригады ЛГЭК проверили трубу водовода и не нашли утечек. Но вода по-прежнему поступает из откоса котлована по телу трубы. Аварийные бригады комплекса водоснабжения ЛГЭК откачивали воду весь день и этой ночью, чтобы не допустить намокания грунта. Работы по поиску причин подтопления будут продолжены 31 августа.

WhatsApp Image 2019-08-29 at 19.26.50.jpeg

Все потребители 20 микрорайона, которые 30 августа были отключены от холодного водоснабжения, водой обеспечены. В качестве основных версий подтопления котлована рассматриваются утечки из систем водоотведения и грунтовые воды.
14 629
#водоснабжение

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ведро

6 минут назад
Нам в 21017 году выделили деньги по программе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». А мы их не можем освоить. Вот и с реконструкцией Проспекта Победы в штаны наложили. Мы вам рапортуем, что благодаря врио область получила такие деньжищи, он еще в 2017 году их у президента просил.Ну поймите вы правильно, это все его заслуги.
ответить

житель 20

6 минут назад
результат понтов уваркиной.
ответить

гость

10 минут назад
сроки сдачи проспекта горят, вот водичка и потекла, месяца через 2 найдут утечку
ответить

Ц. рынок

16 минут назад
На Ц. рынке свиноматка, которая торгует овощами в первой палатке напротив картофельщиков, залила весь пол в туалете. Ссыт как полковая лошадь! Ходит по 20 раз в час, практически не работает и задирает покупателей, оскорбляет.
ответить

Хохохо

20 минут назад
Надо было пообещать дать воду при 100%посещении изб.участков,включая младенцев
ответить

колхозан

32 минуты назад
все вы братья зависимы от кого то,переезжайте жить в деревню.
ответить

Замироточил

40 минут назад
источник.Трах-тибидох!
ответить

Раскопали

43 минуты назад
Квест.Поскольку продвинутый армяндорстрой не успевает сделатьдорогу в срок (это было понятно с самого начала строительства).Придумали такой форсмажор!
ответить

Хи-хи

58 минут назад
Все через ж.... Вот вам и дорога в срок)))В снег будут валить асфальт, т.е уже весной его смоет.
ответить

хаха

59 минут назад
Гыгы, это протечка аж с Арктики.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В объектив камер попал незаконный вывоз мусора
#ЭкоПром-Липецк
В объектив камер попал незаконный вывоз мусора

вчера, 17:53

Общество
Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание
#зоопарк
19
Животных липецкого зоопарка переведут на безбарьерное содержание

вчера, 17:19

Общество
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник
#блохи #управляющая компания
111
Блох в доме 90-летней ветерана войны изведут уже в понедельник

вчера, 16:51

Общество
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие
#благоустройство
14
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие

вчера, 16:34

Общество
Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
50
Газоны в Липецке закончились раньше, чем лето (ФОТО)

вчера, 15:00

Общество
Лже-таксист бросил вызов государству?
#Автохамы #машины #парковки
89
Лже-таксист бросил вызов государству?

вчера, 13:40

Общество