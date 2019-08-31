Продолжается поиск источника утечки воды на проспекте Победы

Сегодня на проспекте Победы в районе автовокзала продолжаются работы по поиску источника утечки воды, которая была обнаружена 29 августа во время реконструкции дорожного полотна. Предполагалось, что вода вытекает из водовода диаметров 400 мм.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript