сегодня, 09:35
Продолжается поиск источника утечки воды на проспекте Победы
Сегодня на проспекте Победы в районе автовокзала продолжаются работы по поиску источника утечки воды, которая была обнаружена 29 августа во время реконструкции дорожного полотна. Предполагалось, что вода вытекает из водовода диаметров 400 мм.
Все потребители 20 микрорайона, которые 30 августа были отключены от холодного водоснабжения, водой обеспечены. В качестве основных версий подтопления котлована рассматриваются утечки из систем водоотведения и грунтовые воды.
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