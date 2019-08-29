Общество

48 минут назад

В конце августа и начале сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя

2 368
#алкоголь
В конце августа и начале сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя
 30 августа с 16:00 до 18:00 на площади у областного центра культуры пройдет митинг. Еще один митинг состоится 3 сентября  с 10.00 до 13.00 на  улице Ленина - в детском парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

По действующему законодательству в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции,  в том числе при оказании услуг общественного питания.

2 368
#алкоголь

Комментарии (2)

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мама Чёли

38 минут назад
В этом году разрешили напиться первоклашкам 2 сентября? Не порядок!)))
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Алкоголь пора запретить вообще !

42 минуты назад
Пора россиян переводить на наркоту !.
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