Общество
48 минут назад
В конце августа и начале сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя
30 августа с 16:00 до 18:00 на площади у областного центра культуры пройдет митинг. Еще один митинг состоится 3 сентября с 10.00 до 13.00 на улице Ленина - в детском парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
По действующему законодательству в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.
По действующему законодательству в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.
мама Чёли
Алкоголь пора запретить вообще !