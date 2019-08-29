В конце августа и начале сентября в Липецке ограничат продажу алкоголя

30 августа с 16:00 до 18:00 на площади у областного центра культуры пройдет митинг. Еще один митинг состоится 3 сентября с 10.00 до 13.00 на улице Ленина - в детском парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



По действующему законодательству в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.



