Общество

сегодня, 11:47

В поселке ЛТЗ скоро появится свой офис МФЦ

1 423
#МФЦ
В поселке ЛТЗ скоро появится свой офис МФЦ

В ближайшее время в поселке Тракторостроителей свои двери распахнет центр «Мои документы». С инициативой открытия офиса выступили депутат горсовета Игорь Крутских и парламентарий областного Совета Ольга Митрохина. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, необходимость открытия многофункционального центра возникла давно. В поселке проживает много молодых и многодетных семей, пенсионеров. Офис МФЦ в шаговой доступности позволил бы существенно сэкономить время при оформлении документов. Тем более такие офисы уже появились во многих районах города. Поселок Тракторостроителей пока остается исключением.    

- Поселок ЛТЗ и Заречье отделены от города территориально. У жителей проблема с тем, чтобы доехать до центра. Появление многофункционального центра в поселке позволит решить многие проблемы и облегчит получение документов и услуг, - рассказал депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских.  

Сейчас в будущем офисе МФЦ заканчивается косметический ремонт и проверяется надежность оборудования.  
1 423
#МФЦ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с ЛТЗ

49 минут назад
Наливать будут там?
ответить

Еще в рубрике

Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы
#Александр Мочалов #кадры
34
Александр Мочалов сменит кресло председателя департамента образования на место директора школы

сегодня, 11:45

Общество
Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу
#просрочка #торговля #пиво
5
Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу

сегодня, 10:33

Общество
Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей
#безопасность движения #комплекс #тендер
39
Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей

сегодня, 10:09

Общество
Липчанин - победитель Worldskills получит миллион рублей
#Worldskills #рабочие профессии
13
Липчанин - победитель Worldskills получит миллион рублей

сегодня, 09:24

Общество
Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка
#дорожные работы
16
Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в селе Большая Кузьминка

сегодня, 08:50

Общество
700 заключенных липецких колоний 1 сентября сядут за школьные парты
#образование #УФСИН
15
700 заключенных липецких колоний 1 сентября сядут за школьные парты

вчера, 22:10

Общество