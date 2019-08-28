сегодня, 11:47
В поселке ЛТЗ скоро появится свой офис МФЦ
В ближайшее время в поселке Тракторостроителей свои двери распахнет центр «Мои документы». С инициативой открытия офиса выступили депутат горсовета Игорь Крутских и парламентарий областного Совета Ольга Митрохина.
- Поселок ЛТЗ и Заречье отделены от города территориально. У жителей проблема с тем, чтобы доехать до центра. Появление многофункционального центра в поселке позволит решить многие проблемы и облегчит получение документов и услуг, - рассказал депутат Липецкого горсовета Игорь Крутских.
Сейчас в будущем офисе МФЦ заканчивается косметический ремонт и проверяется надежность оборудования.
Алкан с ЛТЗ