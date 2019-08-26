В усманской женской колонии снимают кино

Осужденные пробуют себя в роли комедийных актеров

27 августа в России отмечается День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех, кто поддерживает и любит российское кино.



В библиотеке исправительной колонии №7 состоялось торжественное открытие недели российского кино, в течении которой по кабельному телевидению будут демонстрироваться любимые советские фильмы, а также состоится конкурс "Камера, мотор!", где любой желающий сможет попробовать себя в роли актера любимой комедии. Подведение итогов конкурса состоится 1 сентября в клубе исправительного учреждения, где будут продемонстрированы конкурсные работы от каждого отряда.



В конкурсной программе, посвященной открытию недели российского кино, приняли участие 5 команд. Осужденные женщины с удовольствием и азартом соревновались между собой, отвечая на вопросы викторины о фильмах, киноперсонажах, режиссерах, угадывали музыку из кинофильмов, вспоминали авторов и героев "крылатых фраз". Мероприятие получилось ярким и задало настроение на всю предстоящую неделю.



Подобные мероприятия помогают осужденным женщинам реализовать себя творчески, учат работать в команде, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

