NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

NASA проверяет информацию о том, что астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги, находясь на Международной космической станции (МКС), пишет The New York Times. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе

Экс-супруга астронавта Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. При этом сама МакКлейн, которая уже вернулась из космоса, сообщила через адвоката Расти Хардина, что действительно следила за счетами бывшей жены. Она хотела убедиться, что финансы семьи в порядке, удается оплачивать счета и ухаживать за ребенком, которого МакКлейн и Уорден воспитывали до развода (Уорден — его биологическая мать, уточняет Business Insider). «Она категорически отрицает, что сделала что-то нехорошее», — говорит Хардин.Согласно действующим на МКС правилам, которые установили владеющие ей страны (США, Россия, Япония, Канада, Евросоюз), на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, россиянин, совершивший преступление в космосе, будет подчиняться российскому законодательству, американец — законам США и так далее.

В правилах также оговаривается возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там решат привлечь к ответственности гражданина другого государства за преступления в космосе.

МакКлейн — полковник ВВС США, она окончила престижную военную академию Вест-Пойнт, пролетела более 800 боевых часов над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. МакКлейн провела шесть месяцев на борту МКС, должна была участвовать в первом выходе в открытый космос, в котором приняли бы участие только женщины, но у NASA тогда не хватило нужных скафандров.

В 2014 году она вступила в брак с Уорден, в 2018 году пара подала на развод, сообщает snob.ru