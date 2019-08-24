Погода в Липецке

сегодня, 17:15

Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28

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#жара
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28

В воскресенье Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона – погода сохранится малооблачной и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.  

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.  

День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году –4 градуса тепла. 
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#жара

Комментарии (5)

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Артамонов

23 минуты назад
И Путин ВОРЫ !.
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Лысый

24 минуты назад
За, ставленник вора путина !, Долой обоих негодяев !.
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Напоминалочка липчанам

34 минуты назад
Несколько лет назад Токарев был виновником ДТП со смертельным исходом. И вы этого спойлера в губернаторы?
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За

сегодня, 17:31
ВРИО !
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Плотникова в тюрьму !.

сегодня, 17:21
Столовая хуторок на ЖД вокзале расположена на первом этаже жилого здания незаконно, столовая принадлежит Плотникову, плотников -вор ,барыга ,Плотникова в тюрьму !.
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