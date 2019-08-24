сегодня, 17:15
Антициклон бережет летнее тепло – в Липецкой области до +28
В воскресенье Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона – погода сохранится малооблачной и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем она составит от 23 до 25 градусов тепла.
День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году –4 градуса тепла.
Артамонов
Лысый
Напоминалочка липчанам
За
Плотникова в тюрьму !.