Происшествия
сегодня, 15:34
С начала дня в Липецке возникли семь пожаров
Самый крупный из них вспыхнул на улице Известковой.
Сегодня подразделения ГУ МЧС РФ по Липецкой области семь раз выезжали на тушение пожаров в Липецке. Чутре раза горела трава, в трех случаях пожарные тушили мусор.
Самое крупное возгорания произошло на улице Изестковой. Около 14.00 здесь загорелась сухая растительность, вскоре площадь пожара составила 800 квадратных метров. Растительность тушат три отделения пожарных, возгорание уже удалось локализовать.
Напомним, что из-за жары в Липецке установлен 3-й класс пожарной опасности и действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в городе, садоводческих товариществах, лесных массивах.
Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.
Самое крупное возгорания произошло на улице Изестковой. Около 14.00 здесь загорелась сухая растительность, вскоре площадь пожара составила 800 квадратных метров. Растительность тушат три отделения пожарных, возгорание уже удалось локализовать.
Напомним, что из-за жары в Липецке установлен 3-й класс пожарной опасности и действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров в городе, садоводческих товариществах, лесных массивах.
Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.
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Киавод