В Липецк разом приехали 9 игроков, ранее выступавших за сборную России по футзалу

В субботу и воскресение наш клуб проведет контрольные матчи с дебютантом Суперлиги «Беркутом» из Грозного.

Завтра и послезавтра липецкий мини-футбольный клуб проведет первые товарищеские матчи в обновленном составе и под руководством нового главного тренера обладателя Кубка УЕФА Сергея Малышева. В спортивном комплексе «Атлант» в Копцевых Хуторах липчане сразятся с дебютантом Суперлиги «Беркутом» из Грозного.

«Звездный» состав команды из Чечни прибыл в Липецк сегодня днем. Страшно сказать, но в нем 9 (!) игроков, которые в разное время привлекались в сборную России. Перед дебютом на высшем уровне «Беркут» серьезно укрепил состав. Например, в команду влился многолетний лидер столичной «Дины» Дмитрий Катанэ.

Есть у гостей и другие любопытные ребята. Например, лучший бомбардир Высшей лиги прошлого сезона («Беркут» стал ее победителем, прим.) Максим Герасимов, наколотивший 39 мячей. Наверняка, особыми станут матчи в Липецке для другого новобранца грозненцев Дениса Голунова – прошлой зимой игрок собрался было в Липецк, даже показал себя в нескольких матчах за дубль ЛКС, но в итоге так и не оказался в команде.

Любопытна и фигура начальника команды в «Беркуте» - Сергей Шуклов, коренной липчанин, в прошлом вратарь многих команд, включая «Липецк» (на фото вверху он крайний слева в верхнем ряду). Еще в прошлом сезоне Шуклов защищал ворота «Беркута», но летом принял решения завершить карьеру игрока и перешел на административную работу.

По словам главного тренера липчан Сергея Малышева, за две недели до официальных игр липецкой команде важно сыграть именно с сильным соперником, поэтому «Беркут» стал идеальным спарринг-партнером.

- Что толку, если мы забьем полтора десятка голов каким-нибудь студентам? – говорил Малышев, - На фоне команды Суперлиги сразу проявятся все наши недочеты, слабые места, над устранением которых можно успеть поработать. Поэтому благодарен «Беркуту» за то, что он приехал к нам.

Напомним, что ЛКС сейчас проводит сборы в «Атланте»: игроки живут в гостинице вдали от семей, тренируются по программе Малышева по одному-два раза в день, проводят теоретические занятия – все как в больших клубах. От команды в нынешнем сезоне болельщики ждут многого, поэтому огромная часть спортивной общественности Липецка собирается в субботу и воскресение в «Атлант» на «премьеру» нового коллектива.

Матчи ЛКС и грозненского «Беркута» в субботу и воскресение, 24 и 25 августа, будут начинаться в 15.00. Вход для зрителей свободный.