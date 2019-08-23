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53 минуты назад

Лучшие телочки сегодня в Липецке

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#день животновода

В городе прошел съезд животноводов.

Сегодня в районе Опытной станции проходил сельскохозяйственный праздник «День животновода». На него приехали фермеры и представители крупных организаций со всех уголков региона. Каждый хвалился своими достижения — кто надоями, кто шерстью, кто мясом. Тем временем гости и участники отчитывались о выставке в своих Instagram: в объективы камер попали самые интересные телочки, ослики и бараны.

496
#день животновода

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