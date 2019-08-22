Общество

22 минуты назад

Липчане застряли в аэропорту Калининграда

3 359
#авиаперевозки
Липчане застряли в аэропорту Калининграда

В редакцию сайта GOROD48 обратились пассажиры авиарейса 7R 375 «Калиниград-Липецк», авиакомпании «РусЛайн», которые не могут вернутся домой.

По словам пассажира рейса Ильи Карташова, вылет был назначен на 02.30,  но в 23.50 ему на телефон пришло сообщение, что вылет откладывается до 05.30. Потом вылет задержали еще раз – до 07.55. А в итоге самолет, на котором они должны лететь в Липецк, приземлился в Калининграде в начале десятого часа утра. 

- Нас успокоили, что самолет сейчас подготовят, и где-то через полчаса начнется посадка, - рассказывает Илья Карташов. – Через полчаса нам предложили еще подождать. Все это время представитель перевозчика неохотно шел на диалог. Даже воду и обед предоставили лишь тем, кто начал их требовать. В итоге, около одиннадцати часов утра нам сообщили, что рейс отменен, и желающие могут сдать билеты. Но компенсацию за них можно будет получить только в течение месяца. 

Как альтернативу пассажирам предложили самолет через Москву до Воронежа, с вылетом 23 августа, но на этот рейс оставалось только два билета. После того, как Илья и другие пассажиры начали покупать билеты до Москвы, чтобы хоть как-то улететь из Калининграда, им начали предлагать гостиницу, и то на день. В итоге вместо того, чтобы прибыть в Липецк сегодня утром за 5,6 тысячи рублей, Карташев за 10 тысяч попадет в Москву и только в шесть часов вечера. А на ожидание следующего рейса от этой авиакомпании уже нет времени – надо успеть на работу.
За комментарием мы обратились в Липецкий аэропорт. По словам заместителя директора аэропорта Александра Шагисяна, ему неизвестна причина сложившейся ситуации.

- Перевозчик сообщил нам о позднем вылете, - рассказал Александр Шагисян. – Калининградский борт пришел с опозданием в Липецк, поэтому с опозданием вылетел в Калининград. К сожалению, о причинах сложившейся ситуации нам ничего неизвестно. Такая же ситуация складывается с рейсом «Липецк-Санкт-Петербург».

На сайте аэропорта «Пулково» стоит отметка, что прибытие рейса 7R 262 из Липецка ожидается в 17.30, а рейс авиакомпании из Тамбова отменен.

3 359
#авиаперевозки

Комментарии (3)

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Секретно

4 минуты назад
Самолет стал разваливаться в воздухе,пусть радуються что не полетели на нем
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Пусть радуются

11 минут назад
что не в кукурузе оказались.
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fed

14 минут назад
Это Руслайн, детки! Постоянно, постоянно така куйня, малята!
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