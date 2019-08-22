Липчанам нужен губернатор дел, а не губернатор обещаний.

1. Модернизация региональной системы здравоохранения





2. Зарплаты





3. Экологическая повестка

4. Строительство, реконструкция и ремонт дорог и мостов





5. Обновление общественного транспорта

6. Решение вопроса обманутых дольщиков





7. Переселение граждан из аварийного жилья





8. Благоустройство общественных пространств





9. Новый подход к кадровой политике

10. Новые принципы работы власти — открытость и обратная связь, коллегиальность в принятии социально значимых решений

Чтобы перемены продолжались, жителям области, тоже важно показывать свою активность. Под лежачий камень вода не течет, также не текут деньги в те регионы, в которых власть озабочена лишь собственным благополучием. Ростки нового нужно поддержать. Федеральные средства дают сегодня только тем регионам, которые проявляют себя, где за губернатором стоят не чиновники, а простые люди. Именно поэтому важно принять участие в выборах. Чем выше активность региона — тем лучше наш общий результат! Для продолжения добрых дел Игорю Артамонову необходима поддержка избирателей.

Осенью прошлого года Игорь Артамонов, вступая на новую для себя должность врио губернатора, объявил об амбициозной задаче - выведение региона в ТОП-3 субъектов РФ с лучшими социально-экономическими показателями. Прошло 10 месяцев. И уже видно, куда мы пришли за это время.Итак, горячая десятка Игоря Артамонова.Эта сфера сама оказалась глубоко больна - массовые жалобы липчан на состояние медицины побудили Артамонова провести революцию в отрасли. Глава региона изыскал возможность выделить на обновление материальной базы лечебно-профилактических учреждений 500 млн рублей. Врачи получили новый санитарный транспорт и современное оборудование (томографы, маммографы, УЗИ-аппараты, хирургический инструмент, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование). Параллельно начался капитальный ремонт ФАПов, поликлиник и больниц (на этой неделе, например, в поселке Тракторостроителей завершили обновление корпуса поликлиники, не видевшего ремонта более 30 лет). Некоторые больницы пришлось не только ремонтировать, но и возрождать, как это было в случае с Воловской ЦРБ, работа которой была восстановлена после массовых обращений жителей района к врио губернатора. На территории областного онкологического диспансера начата реализация масштабного проекта - строительство за 2,1 млрд рублей современного хирургического корпуса на девять операционных.Еще одна проблема — кадры. В регионе дефицит узких специалистов. Больницам и поликлиникам остро не хватает 256 врачей. Последняя инициатива Игоря Артамонова — предоставление врачам дефицитных специальностей единовременной выплаты в миллион рублей. Эту меру поддержки предполагается распространить на медиков, впервые устраивающихся работать по специальности в городе или на селе.В конце прошлого года Игорь Артамонов анонсировал повышение на 10% зарплаты бюджетникам, не охваченным «майским указом» Владимира Путина. В Липецкой области таких 46 тысяч человек — работники лесного хозяйства, ветеринарии, водители и так далее. На реализацию меры в бюджете заложили 900 млн рублей. И такая доплата будет сохранена до тех пор, пока эти категории работников не внесут в федеральные указы.Еще одна проблема — увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, в бюджетной сфере, в малом и среднем бизнесе. Цель — зарплата, равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли. Объездив большинство «якорных» предприятий региона, врио губернатора заявил руководителям муниципальных образований, что их нахождение в должности будет прямо пропорционально зависеть от роста зарплат на территориях.Настоящим экологическим прорывом для региона стало подписанное Игорем Артамоновым соглашение между администрацией области, НЛМК, министерством природных ресурсов и экологии, а также федеральной службой по надзору в сфере природопользования о взаимодействии в сфере экологического развития. Группа НЛМК вложит до 2023 года в «зеленые технологии» свыше 110 млрд рублей, что позволит сократить выбросы в атмосферу. В результате за пять лет планируется достигнуть экологического стандарта, принятого в Евросоюзе.Борьба за экологию ведется и на местах. Так, удалось решить проблему с вывозом мусора в Ельце. Этим летом в области установлены 11 тысяч новых мусорных контейнеров. Ежегодно будет вестись и расчистка водоемов, о которой просят жители почти каждого муниципального района. Администрация области разработала три разных варианта утилизации илового осадка в МУП «ЛиСА». Новые липецкие очистные сооружения начнут строить в 2021 году.Новое дыхание получил нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем средств в 2019 году поражает воображение — без малого 7 млрд рублей! На эти средства к концу дорожно-строительного сезона будут отремонтированы 216,6 км региональных дорог. Помимо глобальных задач, решаются и локальные. Так, Игорь Артамонов нашел возможность выделить еще 200 млн рублей на ремонт и отсыпку пригородных дорог, на состояние которых поступает много жалоб. Приоритеты будут расставлены с учетом количества людей, живущих на той или иной территории и фактического состояния действующих дорог. Чем они хуже, а людей — больше, тем ремонт придет быстрее. Совсем недавно врио губернатора подтвердил выделение средств на три важных проекта: долгожданный ремонт моста в Ельце через реку Быстрая Сосна, реконструкцию виадука в районе поселка Новая жизнь, и строительство второй очереди «Восточного обхода промышленной зоны» от развязки в районе села Казинка до трассы «Орел-Тамбов».Липецк в этом году получил миллиард рублей на развитие улично-дорожной сети. К началу октября горожане получат обновленный до половины проспект Победы с шестиполосной автомагистралью (в следующем году будет капитально отремонтирована его вторая половина), комплексно благоустроенную улицу Космонавтов, и два десятка отремонтированных дорог в поселке ЛТЗ, на Соколе, в Северном Руднике и селе Коровино.На обновление парка пассажирского транспорта в регионе была выделена астрономическая по нашим меркам сумма — 921 млн рублей! На эти средства приобретены 197 новых автобусов, в том числе для межмуниципальных перевозок. Первую партию нового транспорта - 27 автобусов, главы районов получили в конце июня. Полностью обновлен транспортный парк Ельца.В Липецке в этом году на обновление парка пассажирского транспорта выделено 409,5 млн рублей, из которых лишь 10% - средства городского бюджета (остальная сумма выделена из областной казны). МУП «Липецкпассажиртранс» уже получил 50 новых автобусов. К тому же бюджетами области и города предусмотрены субсидии на компенсацию 20% фактических затрат частных перевозчиков на приобретение новой техники. Эта мера позволит им приобрести 50 единиц техники.Количество обманутых дольщиков сокращается, хотя изначально в соответствующем реестре числилось более 2000 семей, не получивших квартиры от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… В апреле 17 объектов незавершенного строительства были признаны проблемными, и еще три долгостроя — потенциально проблемными. Для 19 домов найдены новые застройщики (без привлечения дополнительных бюджетных средств). В этом году чиновники пообещали ввести в эксплуатацию шесть домов, восстановив права 1100 участников долевого строительства, а в следующем году — достроить еще восемь МКД, квартиры в которых получат еще 1393 дольщиков. В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть домов.Прогресс в решении проблемы очевиден. В конце марта введены в эксплуатацию два проблемных дома в липецком микрорайоне «Европейский», совсем недавно поставлена точка в долгострое на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в областном центре. Ключи от квартир получили уже 515 семей. Отслеживать ситуацию по каждому дому в режиме реального времени можно в разделе «Обманутые дольщики» на сайте «Развиваем Липецкую область вместе».В начале июля в Липецкой области первыми в стране вручили ключи от новых квартир гражданам, участвующим в возобновленной на федеральном уровне программе переселения из аварийного и ветхого жилья. В комфортное жилье, построенное в микрорайоне «Звездный», въехали 49 семей, ранее ютившиеся едва ли не в бараках (еще 110 семей находятся в стадии оформления документов на въезд). В течение 2019 и 2020 годов в области планируется расселить еще 26 аварийных домов и улучшить условия жизни 665 человек.Рассчитанная до 2024 года программа предполагает переселение 5 610 человек. На это будет предусмотрено 4,2 млрд рублей. Взятый региональными властями темп позволяет рассчитывать на дополнительные деньги из Москвы.Кредо Игоря Артамонова — отталкиваться в работе не от выкладок чиновников, а от пожеланий людей. Этот принцип наглядно проявляется в подходе к благоустройству общественных пространств. «Пилотом» 2019 года стал Липецк, где уже завершился первый этап реконструкции парка Металлургов, а на очереди — обновленные версии Быханова сада и Нижнего парка. По поручению Артамонова деньги на проекты теперь выделяют только после согласования с жителями. Такая схема внедряется во всех районах области. Главы поселений лично отвечают за то, чтобы деньги были потрачены на целевые нужды.Под благоустройство в этом году попали 97 общественных пространств и 59 дворовых территорий. Этот год Игорь Артамонов объявил Годом детских площадок. По программе софинансирования «рубль на рубль», с привлечением средств инвесторов в городах и районах области появятся 190 детских игровых и спортивных площадок. На благоустройство парков в регионе будет потрачено 202 млн рублей спонсорских средств и 294 млн бюджетных рублей.Первое, что сделал Игорь Артамонов, начал борьбу с кумовством и некомпетентностью в органах власти. Взяв на формирование новой команды два года, врио губернатора заявил, что управится с этой задачей за год (новые главы муниципалитетов появились в Липецке, Ельце, Задонске). Всем управленцам поставлена задача непрерывного устранения потерь, устранения любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для конечного потребителя. Во власть — от вице-губернаторов до начальников отделов — пришли люди со свежими идеями. Упор сделан на местных специалистов.«Я хочу построить такую организацию управления регионом, которой нет нигде в России. И мы не встречаем ни одной проблемы, которую нельзя было бы перевести в понятную людям технологию, которую можно измерить», — заявляет Игорь Артамонов.Жители области — не статисты происходящих перемен, а их главные и активные участники. Для аккумулирования обращений и идей созданы сайт «Развиваем Липецкую область вместе» и аккаунт врио губернатора в Instagram. Игорь Артамонов лично отвечает на обращения жителей и приучил к этому своих подчиненных. Теперь и главы районов доступны для прямых обращений. Врио губернатора поставил задачу давать ответы по существу поднимаемых людьми вопросов не позднее 8 часов после их появления.«Первое, что надо делать, — выстраивать взаимоотношения с людьми. Это системная работа. Также необходимо перестроить работу моего «Инстаграмма» и сайта. Надо, чтобы на все стандартные вопросы — а таких большинство — липчане получали ответы на информационных ресурсах органов местного самоуправления и на сайте областной администрации. Причем эти ресурсы должны быть с обратной связью, с возможностью поставить оценки чиновникам», — говорит Игорь Артамонов.