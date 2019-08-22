Политика
35 минут назад
Горячая десятка Игоря Артамонова
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Липчанам нужен губернатор дел, а не губернатор обещаний.
Осенью прошлого года Игорь Артамонов, вступая на новую для себя должность врио губернатора, объявил об амбициозной задаче - выведение региона в ТОП-3 субъектов РФ с лучшими социально-экономическими показателями. Прошло 10 месяцев. И уже видно, куда мы пришли за это время.
Итак, горячая десятка Игоря Артамонова.
Еще одна проблема — кадры. В регионе дефицит узких специалистов. Больницам и поликлиникам остро не хватает 256 врачей. Последняя инициатива Игоря Артамонова — предоставление врачам дефицитных специальностей единовременной выплаты в миллион рублей. Эту меру поддержки предполагается распространить на медиков, впервые устраивающихся работать по специальности в городе или на селе.
Еще одна проблема — увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, в бюджетной сфере, в малом и среднем бизнесе. Цель — зарплата, равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли. Объездив большинство «якорных» предприятий региона, врио губернатора заявил руководителям муниципальных образований, что их нахождение в должности будет прямо пропорционально зависеть от роста зарплат на территориях.
Настоящим экологическим прорывом для региона стало подписанное Игорем Артамоновым соглашение между администрацией области, НЛМК, министерством природных ресурсов и экологии, а также федеральной службой по надзору в сфере природопользования о взаимодействии в сфере экологического развития. Группа НЛМК вложит до 2023 года в «зеленые технологии» свыше 110 млрд рублей, что позволит сократить выбросы в атмосферу. В результате за пять лет планируется достигнуть экологического стандарта, принятого в Евросоюзе.
Борьба за экологию ведется и на местах. Так, удалось решить проблему с вывозом мусора в Ельце. Этим летом в области установлены 11 тысяч новых мусорных контейнеров. Ежегодно будет вестись и расчистка водоемов, о которой просят жители почти каждого муниципального района. Администрация области разработала три разных варианта утилизации илового осадка в МУП «ЛиСА». Новые липецкие очистные сооружения начнут строить в 2021 году.
Липецк в этом году получил миллиард рублей на развитие улично-дорожной сети. К началу октября горожане получат обновленный до половины проспект Победы с шестиполосной автомагистралью (в следующем году будет капитально отремонтирована его вторая половина), комплексно благоустроенную улицу Космонавтов, и два десятка отремонтированных дорог в поселке ЛТЗ, на Соколе, в Северном Руднике и селе Коровино.
На обновление парка пассажирского транспорта в регионе была выделена астрономическая по нашим меркам сумма — 921 млн рублей! На эти средства приобретены 197 новых автобусов, в том числе для межмуниципальных перевозок. Первую партию нового транспорта - 27 автобусов, главы районов получили в конце июня. Полностью обновлен транспортный парк Ельца.
В Липецке в этом году на обновление парка пассажирского транспорта выделено 409,5 млн рублей, из которых лишь 10% - средства городского бюджета (остальная сумма выделена из областной казны). МУП «Липецкпассажиртранс» уже получил 50 новых автобусов. К тому же бюджетами области и города предусмотрены субсидии на компенсацию 20% фактических затрат частных перевозчиков на приобретение новой техники. Эта мера позволит им приобрести 50 единиц техники.
Прогресс в решении проблемы очевиден. В конце марта введены в эксплуатацию два проблемных дома в липецком микрорайоне «Европейский», совсем недавно поставлена точка в долгострое на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в областном центре. Ключи от квартир получили уже 515 семей. Отслеживать ситуацию по каждому дому в режиме реального времени можно в разделе «Обманутые дольщики» на сайте «Развиваем Липецкую область вместе».
Рассчитанная до 2024 года программа предполагает переселение 5 610 человек. На это будет предусмотрено 4,2 млрд рублей. Взятый региональными властями темп позволяет рассчитывать на дополнительные деньги из Москвы.
Под благоустройство в этом году попали 97 общественных пространств и 59 дворовых территорий. Этот год Игорь Артамонов объявил Годом детских площадок. По программе софинансирования «рубль на рубль», с привлечением средств инвесторов в городах и районах области появятся 190 детских игровых и спортивных площадок. На благоустройство парков в регионе будет потрачено 202 млн рублей спонсорских средств и 294 млн бюджетных рублей.
Первое, что сделал Игорь Артамонов, начал борьбу с кумовством и некомпетентностью в органах власти. Взяв на формирование новой команды два года, врио губернатора заявил, что управится с этой задачей за год (новые главы муниципалитетов появились в Липецке, Ельце, Задонске). Всем управленцам поставлена задача непрерывного устранения потерь, устранения любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для конечного потребителя. Во власть — от вице-губернаторов до начальников отделов — пришли люди со свежими идеями. Упор сделан на местных специалистов.
«Я хочу построить такую организацию управления регионом, которой нет нигде в России. И мы не встречаем ни одной проблемы, которую нельзя было бы перевести в понятную людям технологию, которую можно измерить», — заявляет Игорь Артамонов.
Жители области — не статисты происходящих перемен, а их главные и активные участники. Для аккумулирования обращений и идей созданы сайт «Развиваем Липецкую область вместе» и аккаунт врио губернатора в Instagram. Игорь Артамонов лично отвечает на обращения жителей и приучил к этому своих подчиненных. Теперь и главы районов доступны для прямых обращений. Врио губернатора поставил задачу давать ответы по существу поднимаемых людьми вопросов не позднее 8 часов после их появления.
«Первое, что надо делать, — выстраивать взаимоотношения с людьми. Это системная работа. Также необходимо перестроить работу моего «Инстаграмма» и сайта. Надо, чтобы на все стандартные вопросы — а таких большинство — липчане получали ответы на информационных ресурсах органов местного самоуправления и на сайте областной администрации. Причем эти ресурсы должны быть с обратной связью, с возможностью поставить оценки чиновникам», — говорит Игорь Артамонов.
Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы администрации Липецкой области Артамонова Игоря Георгиевича.
Итак, горячая десятка Игоря Артамонова.
1. Модернизация региональной системы здравоохраненияЭта сфера сама оказалась глубоко больна - массовые жалобы липчан на состояние медицины побудили Артамонова провести революцию в отрасли. Глава региона изыскал возможность выделить на обновление материальной базы лечебно-профилактических учреждений 500 млн рублей. Врачи получили новый санитарный транспорт и современное оборудование (томографы, маммографы, УЗИ-аппараты, хирургический инструмент, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование). Параллельно начался капитальный ремонт ФАПов, поликлиник и больниц (на этой неделе, например, в поселке Тракторостроителей завершили обновление корпуса поликлиники, не видевшего ремонта более 30 лет). Некоторые больницы пришлось не только ремонтировать, но и возрождать, как это было в случае с Воловской ЦРБ, работа которой была восстановлена после массовых обращений жителей района к врио губернатора. На территории областного онкологического диспансера начата реализация масштабного проекта - строительство за 2,1 млрд рублей современного хирургического корпуса на девять операционных.
Еще одна проблема — кадры. В регионе дефицит узких специалистов. Больницам и поликлиникам остро не хватает 256 врачей. Последняя инициатива Игоря Артамонова — предоставление врачам дефицитных специальностей единовременной выплаты в миллион рублей. Эту меру поддержки предполагается распространить на медиков, впервые устраивающихся работать по специальности в городе или на селе.
2. ЗарплатыВ конце прошлого года Игорь Артамонов анонсировал повышение на 10% зарплаты бюджетникам, не охваченным «майским указом» Владимира Путина. В Липецкой области таких 46 тысяч человек — работники лесного хозяйства, ветеринарии, водители и так далее. На реализацию меры в бюджете заложили 900 млн рублей. И такая доплата будет сохранена до тех пор, пока эти категории работников не внесут в федеральные указы.
Еще одна проблема — увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, в бюджетной сфере, в малом и среднем бизнесе. Цель — зарплата, равная или превышающая установленную величину порогового значения по отрасли. Объездив большинство «якорных» предприятий региона, врио губернатора заявил руководителям муниципальных образований, что их нахождение в должности будет прямо пропорционально зависеть от роста зарплат на территориях.
3. Экологическая повестка
Настоящим экологическим прорывом для региона стало подписанное Игорем Артамоновым соглашение между администрацией области, НЛМК, министерством природных ресурсов и экологии, а также федеральной службой по надзору в сфере природопользования о взаимодействии в сфере экологического развития. Группа НЛМК вложит до 2023 года в «зеленые технологии» свыше 110 млрд рублей, что позволит сократить выбросы в атмосферу. В результате за пять лет планируется достигнуть экологического стандарта, принятого в Евросоюзе.
Борьба за экологию ведется и на местах. Так, удалось решить проблему с вывозом мусора в Ельце. Этим летом в области установлены 11 тысяч новых мусорных контейнеров. Ежегодно будет вестись и расчистка водоемов, о которой просят жители почти каждого муниципального района. Администрация области разработала три разных варианта утилизации илового осадка в МУП «ЛиСА». Новые липецкие очистные сооружения начнут строить в 2021 году.
4. Строительство, реконструкция и ремонт дорог и мостовНовое дыхание получил нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем средств в 2019 году поражает воображение — без малого 7 млрд рублей! На эти средства к концу дорожно-строительного сезона будут отремонтированы 216,6 км региональных дорог. Помимо глобальных задач, решаются и локальные. Так, Игорь Артамонов нашел возможность выделить еще 200 млн рублей на ремонт и отсыпку пригородных дорог, на состояние которых поступает много жалоб. Приоритеты будут расставлены с учетом количества людей, живущих на той или иной территории и фактического состояния действующих дорог. Чем они хуже, а людей — больше, тем ремонт придет быстрее. Совсем недавно врио губернатора подтвердил выделение средств на три важных проекта: долгожданный ремонт моста в Ельце через реку Быстрая Сосна, реконструкцию виадука в районе поселка Новая жизнь, и строительство второй очереди «Восточного обхода промышленной зоны» от развязки в районе села Казинка до трассы «Орел-Тамбов».
Липецк в этом году получил миллиард рублей на развитие улично-дорожной сети. К началу октября горожане получат обновленный до половины проспект Победы с шестиполосной автомагистралью (в следующем году будет капитально отремонтирована его вторая половина), комплексно благоустроенную улицу Космонавтов, и два десятка отремонтированных дорог в поселке ЛТЗ, на Соколе, в Северном Руднике и селе Коровино.
5. Обновление общественного транспорта
На обновление парка пассажирского транспорта в регионе была выделена астрономическая по нашим меркам сумма — 921 млн рублей! На эти средства приобретены 197 новых автобусов, в том числе для межмуниципальных перевозок. Первую партию нового транспорта - 27 автобусов, главы районов получили в конце июня. Полностью обновлен транспортный парк Ельца.
В Липецке в этом году на обновление парка пассажирского транспорта выделено 409,5 млн рублей, из которых лишь 10% - средства городского бюджета (остальная сумма выделена из областной казны). МУП «Липецкпассажиртранс» уже получил 50 новых автобусов. К тому же бюджетами области и города предусмотрены субсидии на компенсацию 20% фактических затрат частных перевозчиков на приобретение новой техники. Эта мера позволит им приобрести 50 единиц техники.
6. Решение вопроса обманутых дольщиковКоличество обманутых дольщиков сокращается, хотя изначально в соответствующем реестре числилось более 2000 семей, не получивших квартиры от СК «Велес», ЛИСКа, ЛИКа, «Строй-Града», СУ-10 треста «Липецкстрой», «Эксстроймаша»… В апреле 17 объектов незавершенного строительства были признаны проблемными, и еще три долгостроя — потенциально проблемными. Для 19 домов найдены новые застройщики (без привлечения дополнительных бюджетных средств). В этом году чиновники пообещали ввести в эксплуатацию шесть домов, восстановив права 1100 участников долевого строительства, а в следующем году — достроить еще восемь МКД, квартиры в которых получат еще 1393 дольщиков. В 2021 году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть домов.
Прогресс в решении проблемы очевиден. В конце марта введены в эксплуатацию два проблемных дома в липецком микрорайоне «Европейский», совсем недавно поставлена точка в долгострое на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в областном центре. Ключи от квартир получили уже 515 семей. Отслеживать ситуацию по каждому дому в режиме реального времени можно в разделе «Обманутые дольщики» на сайте «Развиваем Липецкую область вместе».
7. Переселение граждан из аварийного жильяВ начале июля в Липецкой области первыми в стране вручили ключи от новых квартир гражданам, участвующим в возобновленной на федеральном уровне программе переселения из аварийного и ветхого жилья. В комфортное жилье, построенное в микрорайоне «Звездный», въехали 49 семей, ранее ютившиеся едва ли не в бараках (еще 110 семей находятся в стадии оформления документов на въезд). В течение 2019 и 2020 годов в области планируется расселить еще 26 аварийных домов и улучшить условия жизни 665 человек.
Рассчитанная до 2024 года программа предполагает переселение 5 610 человек. На это будет предусмотрено 4,2 млрд рублей. Взятый региональными властями темп позволяет рассчитывать на дополнительные деньги из Москвы.
8. Благоустройство общественных пространствКредо Игоря Артамонова — отталкиваться в работе не от выкладок чиновников, а от пожеланий людей. Этот принцип наглядно проявляется в подходе к благоустройству общественных пространств. «Пилотом» 2019 года стал Липецк, где уже завершился первый этап реконструкции парка Металлургов, а на очереди — обновленные версии Быханова сада и Нижнего парка. По поручению Артамонова деньги на проекты теперь выделяют только после согласования с жителями. Такая схема внедряется во всех районах области. Главы поселений лично отвечают за то, чтобы деньги были потрачены на целевые нужды.
Под благоустройство в этом году попали 97 общественных пространств и 59 дворовых территорий. Этот год Игорь Артамонов объявил Годом детских площадок. По программе софинансирования «рубль на рубль», с привлечением средств инвесторов в городах и районах области появятся 190 детских игровых и спортивных площадок. На благоустройство парков в регионе будет потрачено 202 млн рублей спонсорских средств и 294 млн бюджетных рублей.
9. Новый подход к кадровой политике
Первое, что сделал Игорь Артамонов, начал борьбу с кумовством и некомпетентностью в органах власти. Взяв на формирование новой команды два года, врио губернатора заявил, что управится с этой задачей за год (новые главы муниципалитетов появились в Липецке, Ельце, Задонске). Всем управленцам поставлена задача непрерывного устранения потерь, устранения любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для конечного потребителя. Во власть — от вице-губернаторов до начальников отделов — пришли люди со свежими идеями. Упор сделан на местных специалистов.
«Я хочу построить такую организацию управления регионом, которой нет нигде в России. И мы не встречаем ни одной проблемы, которую нельзя было бы перевести в понятную людям технологию, которую можно измерить», — заявляет Игорь Артамонов.
10. Новые принципы работы власти — открытость и обратная связь, коллегиальность в принятии социально значимых решений
Жители области — не статисты происходящих перемен, а их главные и активные участники. Для аккумулирования обращений и идей созданы сайт «Развиваем Липецкую область вместе» и аккаунт врио губернатора в Instagram. Игорь Артамонов лично отвечает на обращения жителей и приучил к этому своих подчиненных. Теперь и главы районов доступны для прямых обращений. Врио губернатора поставил задачу давать ответы по существу поднимаемых людьми вопросов не позднее 8 часов после их появления.
«Первое, что надо делать, — выстраивать взаимоотношения с людьми. Это системная работа. Также необходимо перестроить работу моего «Инстаграмма» и сайта. Надо, чтобы на все стандартные вопросы — а таких большинство — липчане получали ответы на информационных ресурсах органов местного самоуправления и на сайте областной администрации. Причем эти ресурсы должны быть с обратной связью, с возможностью поставить оценки чиновникам», — говорит Игорь Артамонов.
Чтобы перемены продолжались, жителям области, тоже важно показывать свою активность. Под лежачий камень вода не течет, также не текут деньги в те регионы, в которых власть озабочена лишь собственным благополучием. Ростки нового нужно поддержать. Федеральные средства дают сегодня только тем регионам, которые проявляют себя, где за губернатором стоят не чиновники, а простые люди. Именно поэтому важно принять участие в выборах. Чем выше активность региона — тем лучше наш общий результат! Для продолжения добрых дел Игорю Артамонову необходима поддержка избирателей.
Изготовлено и оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы администрации Липецкой области Артамонова Игоря Георгиевича.
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