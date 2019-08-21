Парень и девушка поджигали мусорные контейнеры на улице Космонавтов

"Вечером 20 августа на улице Космонавтов парень и девушка подожгли на каждой мусорке по одному контейнеру", - такая запись появилась вчера в паблике "ЧП 48".По данным GOROD48, поджоги имели место возле домов №№14, 16 и 26. Местные жители вызвали пожарных, но к их приезду огонь в контейнерах уже потух.