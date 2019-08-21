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сегодня, 08:18

Парень и девушка поджигали мусорные контейнеры на улице Космонавтов

7 961
#пожар
Парень и девушка поджигали мусорные контейнеры на улице Космонавтов
"Вечером 20 августа на улице Космонавтов парень и девушка подожгли на каждой мусорке по одному контейнеру", - такая запись появилась вчера в паблике "ЧП 48".




По данным GOROD48, поджоги имели место возле домов №№14, 16 и 26. Местные жители вызвали пожарных, но к их приезду огонь в контейнерах уже потух.






7 961
#пожар

Комментарии (7)

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МОЛОДЦЫ !

8 минут назад
Шкляров , в ДДТ Городской им . Шмакова 1 -го сентября , День открытых дверей , ДЕТИ ПРИДУТ НАРЯДНЫЕ , а на ТВОЮ контейнерную площадку и мусорные баки около Дома Творчества ТОШНО И ПРОТИВНО смотреть , как впрочем , и на ТВОЮ рожу УПЫРЯ ! Всё денег ТЕБЕ МАЛО , мутак !
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Ваш тренер

14 минут назад
Сжечь их на куй в этих контейнерах....
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гостья

14 минут назад
Вован настоящий, еще какие! а вообще надо их всех искать и на 15 суток на уборку города!!!!!
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МОЛОДЦЫ !

14 минут назад
Мнение, ПРАВИЛЬНО делали , что ПОДЖИГАЛИ ! Надоел этот сральник на контейнерных площадках , и ГНИЛЫЕ ОТМАЗОНЫ этого ЖУЛЬЯ из УК , что у них нет денег на обновление контейнеров ! Сходите , товарищи , обличители посмотрите на эти рассадники вони и антисанитарии , а потом , ОБЛИЧАЙТЕ !
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-

44 минуты назад
такое могли только сделать шалава с проткнутым
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Мнение

45 минут назад
И печально то, что таких дебилов не так уж и мало. О каком "умном городе" может идти речь с такими узколобыми? К каждому контейнеру охрану не поставишь. Жаль что их никто не встретил и засунул тупой башкой в этот контейнер.
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Вован настоящий

сегодня, 08:47
Дебилы билядь, больше не чего сказать
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