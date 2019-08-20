В Липецкой области сухо, жарко и безветренно

В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона — осадков не ожидается, погода будет жаркой и сухой. Небольшие дожди ожидаются днем 23 августа, дневная температура воздуха на пять градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 10 до 15 градуса тепла, днем воздух прогреется от 26 до 31 градуса тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 28 до 30 градусов тепла.



День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 5 градусов тепла.



