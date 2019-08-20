сегодня, 17:01
В Липецкой области сухо, жарко и безветренно
В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона — осадков не ожидается, погода будет жаркой и сухой. Небольшие дожди ожидаются днем 23 августа, дневная температура воздуха на пять градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от 12 до 14 градусов тепла, днем она составит от 28 до 30 градусов тепла.
День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 5 градусов тепла.